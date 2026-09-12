Perú vs Colombia EN VIVO: a qué hora juegan el partido de hoy por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
Las Matadoras tienen la obligación de ganar para mantener la ilusión de clasificar al Mundial | Sigue la transmisión del partido Perú vs Colombia por el Sudamericano de Vóley.
- Alianza Lima rompe el mercado para el Mundial de Clubes de Vóley: rumana Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul
- Natalia Málaga y su fuerte crítica a las voleibolistas peruanas: "Se distraen en el camerino maquillándose"
¿A qué hora juegan Perú vs Colombia vóley EN VIVO? | Las Matadoras se enfrentan a las cafetereas HOY, sábado 12 de setiembre, por la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El cotejo empezará a partir de las 2.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura que ofrece La República.
La derrota sufrida ante Venezuela dejó a las dirigidas por Antonio Rizola al borde de la eliminación. Una victoria en la penúltima jornada les permitiría seguir con la ilusión de clasificar al Mundial Canadá-Estados Unidos 2027.
PUEDES VER: Alianza Lima rompe el mercado para el Mundial de Clubes de Vóley: rumana Ioana Baciu es nuevo refuerzo blanquiazul
¿A qué hora juega Perú vs Colombia vóley?
El partido Perú vs Colombia se jugará desde las 2.30 p. m. (horario de ambos países). Conoce la guía de horarios para otros países.
- México: 1.30 p. m.
- Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.30 p. m.
- España: 9.30 p. m.
¿Dónde ver Perú vs Colombia por el Sudamericano de Vóley?
El enfrentamiento entre peruanas y colombianas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD).
¿Cómo ver Perú vs Colombia vóley ONLINE?
Si deseas ver el Perú vs Colombia vóley online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación o la página web de Latina TV. Además, la CSV (Confederación Sudamericana de Vóley) transmitirá el partido en su canal de YouTube.
PUEDES VER: DT de Montevideo City Torque defiende que Cienciano juegue en altura: “Están en su derecho de jugar donde nacieron”
Resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley
- Perú 1-3 Argentina | Finalizado
- Perú 0-3 Brasil | Finalizado
- Perú 1-3 Venezuela | Finalizado
- Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m.
- Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m.
Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley: cómo va Perú
La selección peruana se ubica en el fondo de la tabla. Por su parte, Colombia se encuentra en zona de clasificación al Mundial.
|Países
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|Brasil*
|3
|3
|0
|9:0
|9
|Argentina*
|3
|3
|0
|9 :3
|8
|Colombia*
|3
|1
|1
|5:6
|4
|Venezuela
|3
|1
|2
|4:7
|3
|Chile
|3
|1
|2
|3:7
|3
|Perú
|3
|0
|3
|2:9
|0