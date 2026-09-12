Perú vs Colombia EN VIVO: a qué hora juegan el partido de hoy por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú todavía no suma puntos en la tabla del Sudamericano de Vóley. Foto: composición LR/Instagram

Perú todavía no suma puntos en la tabla del Sudamericano de Vóley. Foto: composición LR/Instagram

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¿A qué hora juegan Perú vs Colombia vóley EN VIVO? | Las Matadoras se enfrentan a las cafetereas HOY, sábado 12 de setiembre, por la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El cotejo empezará a partir de las 2.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura que ofrece La República.

La derrota sufrida ante Venezuela dejó a las dirigidas por Antonio Rizola al borde de la eliminación. Una victoria en la penúltima jornada les permitiría seguir con la ilusión de clasificar al Mundial Canadá-Estados Unidos 2027.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia vóley?

El partido Perú vs Colombia se jugará desde las 2.30 p. m. (horario de ambos países). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 1.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Colombia por el Sudamericano de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y colombianas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs Colombia vóley ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Colombia vóley online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación o la página web de Latina TV. Además, la CSV (Confederación Sudamericana de Vóley) transmitirá el partido en su canal de YouTube.

Resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

Perú 1-3 Argentina | Finalizado

Perú 0-3 Brasil | Finalizado

Perú 1-3 Venezuela | Finalizado

Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m.

Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley: cómo va Perú

La selección peruana se ubica en el fondo de la tabla. Por su parte, Colombia se encuentra en zona de clasificación al Mundial.