Buenas noticias | Trump entregará cheques de $500 a casi un millón de ciudadanos: ¿Quiénes recibirán este dinero en septiembre?

Trump entregará cheques de $500 a casi un millón de ciudadanos en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

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El presidente Donald Trump anunció que entregará un nuevo beneficio económico para algunos ciudadanos estadounidenses que compraron seguros médicos a través de los mercados de Obamacare. De acuerdo con la propuesta publicada en la página web de la Casa Blanca al menos 1 millón de personas en EE.UU. recibirán un cheque de US$500 como reembolso.

Este anuncio fue realizado a través de un video publicado el jueves en las redes sociales de la Casa Blanca, como parte de la promoción del denominado Great Healthcare Plan.

¿Quiénes accederán al cheque de US$500?

Como lo mencionamos anteriormente, la propuesta está dirigida a las personas que compraron cobertura médica en los mercados de Obamacare sin recibir los subsidios federales para las primas. El beneficio estaría disponible en 30 estados que son:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

De acuerdo con lo revelado por Trump, su gobierno detectó que los consumidores habrían pagado de más por estos seguros. "Nuestra administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a las personas que fueron injustamente estafadas. Casi 1 millón de estadounidenses trabajadores en 30 estados pronto recibirán reembolsos de US$500 cada uno, con un cheque enviado a su domicilio", declaró el mandatario.

¿Cuándo llegarían los primeros cheques?

Asimismo, Trump indicó que los pagos serán enviados "en solo unas pocas semanas", por lo que algunos beneficiarios podrían recibirlos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre; sin embargo, no se ha explicado si este desembolso necesita la aprobación del Congreso.

Ten en cuenta que esta propuesta llega mientras los costos de atención médica continúan siendo una preocupación importante para los norteamericanos. Según la encuesta de la Kaiser Family Foundation citada por el New York Post, el 64% de los adultos manifestó preocupación por su capacidad para pagar la atención médica.