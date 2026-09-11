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Jorge Benavides lanza desgarrador mensaje tras enterarse de la muerte de ‘Yuca’ Enrique Espejo: “Nunca dejé de pensar en él”

Jorge Benavides y Enrique Espejo 'Yuca' compartieron años de trabajo en diferentes programas humorísticos y sketches de la televisión peruana.

Jorge Benavides recordó a su amigo 'Yuca' a través de sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
Jorge Benavides recordó a su amigo 'Yuca' a través de sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
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Jorge Benavides fue el primer cómico que anunció la muerte del querido Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', la tarde del viernes 11 de septiembre. El líder de 'JB noticias' utilizó sus redes sociales para recordar y despedirse de su amigo, con quien trabajó durante varios años en diferentes programas humorísticos de la televisión peruana.

En su publicación, el actor destacó la capacidad de 'Yuca' para improvisar y generar risas sin mencionar una sola palabra. "Yuca era de esos personajes que solo con su presencia, sin decir nada, te daba risa", escribió JB, quien también expresó su tristeza por la partida de Espejo. "Nunca dejé de pensar en él", manifestó.   

Mensaje de Jorge Benavides tras la muerte de Enrique Espejo &#039;Yuca&#039;. Foto: Facebook.

Mensaje de Jorge Benavides tras la muerte de Enrique Espejo 'Yuca'. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Muere Enrique Espejo 'Yuca', ícono de la comicidad peruana, a los 75 años tras larga batalla por su salud

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Jorge Benavides se despide de Enrique Espejo 'Yuca' con conmovedor mensaje

Jorge Benavides lamentó la muerte de su amigo 'Yuca', quien falleció a los 75 años. En su publicación, señaló que siempre lo recordará y envió un sentido pésame a toda la familia del querido comediante. "Nunca dejé de pensar en él. Pero bien, Yuquita, solo te nos adelantaste. QEPD querido Yuquita. Un fuerte abrazo hasta el cielo. Y mi más sentido pésame a toda su familia", escribió JB.

Sin embargo, también decidió honrarlo a su manera al recordar algunas de las anécdotas que vivieron juntos, como su participación en el recordado sketch de 'La jugada polémica'. En aquellas grabaciones, Benavides confesó que 'Yuca' siempre le pedía un aumento de sueldo cada vez que participaba en el segmento.

“Desde que nos dejó por su estado de salud, jamás fue igual la jugada polémica. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada. Y siempre me pedía en todos los sketches su 'inflada de llanta' (aumento de sueldo) y yo le decía: ‘Pero Yuquita, si te acabo de aumentar’, y se mataba de risa”, recordó el líder de 'JB noticias' de Panamericana TV.

PUEDES VER: Jorge Benavides revela delicado estado de salud de ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje al actor cómico: “Si existen los milagros…”

lr.pe

¿De qué murió Enrique Espejo 'Yuca'?

Enrique Espejo 'Yuca' atravesaba un deterioro en su salud durante el último año, lo que lo llevó a retirarse momentáneamente de su trabajo en la televisión peruana. A ello se sumó una caída que afectó su cabeza y que provocó que fuera hospitalizado y permaneciera en UCI.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe con certeza qué enfermedad padecía el querido cómico ni si esta fue la causa de su fallecimiento. El propio Jorge Benavides contó que, a finales del año pasado, le enviaba mensajes de audio a 'Yuca' a través de WhatsApp, pero él ya no podía escucharlos.

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