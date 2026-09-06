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Ingenieros peruanos crean plataforma con IA que convierte PDFs en juegos, videos y actividades educativas

La herramienta con IA adapta el contenido a las necesidades de cada estudiante analizando su interacción con los documentos, convirtiendo PDFs y presentaciones en videos, audios y actividades lúdicas.

Desarrollada por Raúl Alcántara y Oscar Clemente, la herramienta adapta contenido de PDFs y presentaciones en videos, juegos y actividades, analizando la interacción del alumno.
Desarrollada por Raúl Alcántara y Oscar Clemente, la herramienta adapta contenido de PDFs y presentaciones en videos, juegos y actividades, analizando la interacción del alumno. | Foto: composición LR
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Una plataforma desarrollada por emprendedores e ingenieros peruanos utiliza inteligencia artificial para transformar materiales de estudio en distintos formatos educativos y adaptar el contenido a las características de cada usuario. La herramienta, denominada Entiendo.ai, convierte documentos como PDFs y presentaciones en recursos que pueden incluir videos, audios, juegos y actividades interactivas.

El proyecto fue creado por Raúl Alcántara y Oscar Clemente junto con un equipo de ingenieros. La plataforma analiza la interacción de cada estudiante para identificar las metodologías y formatos que podrían ajustarse a sus necesidades y preferencias durante el proceso de aprendizaje.

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¿Cómo funciona la plataforma peruana que adapta el aprendizaje con inteligencia artificial?

El funcionamiento de Entiendo.ai parte de los materiales educativos proporcionados por los usuarios. A partir de documentos y presentaciones, la inteligencia artificial puede generar diferentes tipos de recursos con el objetivo de presentar la información en formatos interactivos.

De acuerdo con el planteamiento del equipo, la plataforma toma en cuenta la manera en que cada estudiante interactúa con los contenidos. Este proceso permite identificar qué formatos y métodos pueden facilitar el aprendizaje de cada usuario y personalizar la experiencia educativa.

Actualmente, la herramienta se encuentra en implementación en los colegios Saco Oliveros. El componente pedagógico está a cargo de Paola Paico, especialista educativa vinculada a Google for Education, quien acompaña la incorporación de la inteligencia artificial en el entorno escolar.

El desarrollo de la plataforma también cuenta con cofinanciamiento de ProInnóvate, entidad del Ministerio de la Producción, a través del programa PIMEN, dirigido a Proyectos de Innovación para Microempresas.

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lr.pe

Startup peruana busca llegar al mercado de Estados Unidos con plataforma educativa basada en IA

Entiendo.ai fue seleccionada para participar en Venture Ready: Peru to U.S., un programa impulsado por Golden Circle, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Perú. La iniciativa está orientada a preparar a startups peruanas para su acercamiento al ecosistema estadounidense de capital de riesgo.

Durante las próximas semanas, el equipo fortalecerá su preparación para acceder a oportunidades de inversión y podrá establecer contactos con fundadores, inversionistas y especialistas vinculados al sector tecnológico en Estados Unidos.

Raúl Alcántara, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Oscar Clemente, egresado de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) con formación en negocios e inteligencia artificial, lideran el proyecto. La propuesta tiene como objetivo continuar desarrollando la plataforma y ampliar su presencia hacia nuevos espacios y mercados internacionales.

El equipo busca extender el alcance de su tecnología y llevar su propuesta de aprendizaje personalizado a otros mercados. Para ello, continuará trabajando en el perfeccionamiento de la plataforma mientras avanza su preparación para establecer nuevas conexiones en el sector tecnológico.

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