HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Latinos en USA

Horror en Walmart | Autoridades de EE.UU. obligan evacuar a clientes por incendio en un congelador: ¿Hubo algún herido?

Un incendio en un Walmart de Alabama causó preocupación entre clientes y empleados, quienes fueron evacuados tras la alerta de humo en el área de comestibles.

Autoridades de EE.UU. obligan evacuar a clientes por incendio dentro de un Walmart.
Autoridades de EE.UU. obligan evacuar a clientes por incendio dentro de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Escuchar
Resumen
Compartir

Hace unos días, ocurrió un fuerte incendio que generó gran temor y preocupación en clientes de un Walmart ubicado en Mobile, Alabama. El pasado domingo, en horas de la tarde, las autoridades recibieron la alerta por una intensa humareda que salía del área de comestibles. Esto obligó a clientes y personal a evacuar el establecimiento como una medida de seguridad.

PUEDES VER: Alerta máxima en Walmart | Ordenan retiro inmediato de este producto muy vendido en los sitios web: Esta fue la insólita razón

lr.pe

Incendio dentro de un Walmart obligó a evacuar la tienda

Según la información publicada en el medio WKRG News, los bomberos de Mobile recibieron el llamado de emergencia aproximadamente a las 3.19 p. m. de los clientes y luego rápidamente se trasladaron al Walmart ubicado en la vía de servicio de I-65.

Cuando los bomberos llegaron al área de comestibles, encontraron todo el establecimiento cubierto de humo. Durante la intervención, los agentes encontraron un motor en llamas dentro de un congelador, por lo que procedieron a controlar el fuego y, luego, retiraron el equipo del establecimiento.

Este incidente generó gran preocupación entre todas las personas que se encontraban dentro del Walmart de Estados Unidos; sin embargo, la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas.

¿Cuál es el estado del Walmart de la carretera de servicio de I-65?

Tras realizar las labores de emergencia, las autoridades correspondientes comenzaron con la investigación para determinar qué es lo que provocó el incendio en el Walmart. De acuerdo con lo informado por WKRG News, el origen del fuego fue considerado accidental.

Asimismo, no se han registrado heridos como consecuencia del incidente. Este caso se suma a otros hechos de emergencia que se han registrado en diversas cadenas Walmart en Estados Unidos, en esta oportunidad en la zona de I-65 Service Road.

Hasta el cierre de esta nota, se conoció que el incendio quedó bajo control y no ha dejado víctimas que lamentar. Además, la emergencia se concentró en el equipo de refrigeración del área de comestibles.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alerta máxima en Walmart | Ordenan retiro inmediato de este producto muy vendido en los sitios web: Esta fue la insólita razón

Alerta máxima en Walmart | Ordenan retiro inmediato de este producto muy vendido en los sitios web: Esta fue la insólita razón

LEER MÁS
Alerta máxima en Walmart | Hombre dispara gas pimienta a clientes en el supermercado: Este fue su insólito final

Alerta máxima en Walmart | Hombre dispara gas pimienta a clientes en el supermercado: Este fue su insólito final

LEER MÁS
Terror para los clientes de Walmart | FDA anuncia el retiro de un famoso producto por posible contaminación por E. coli

Terror para los clientes de Walmart | FDA anuncia el retiro de un famoso producto por posible contaminación por E. coli

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Latinos en USA

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025