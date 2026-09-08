Horror en Walmart | Autoridades de EE.UU. obligan evacuar a clientes por incendio en un congelador: ¿Hubo algún herido?

Autoridades de EE.UU. obligan evacuar a clientes por incendio dentro de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Autoridades de EE.UU. obligan evacuar a clientes por incendio dentro de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Hace unos días, ocurrió un fuerte incendio que generó gran temor y preocupación en clientes de un Walmart ubicado en Mobile, Alabama. El pasado domingo, en horas de la tarde, las autoridades recibieron la alerta por una intensa humareda que salía del área de comestibles. Esto obligó a clientes y personal a evacuar el establecimiento como una medida de seguridad.

Incendio dentro de un Walmart obligó a evacuar la tienda

Según la información publicada en el medio WKRG News, los bomberos de Mobile recibieron el llamado de emergencia aproximadamente a las 3.19 p. m. de los clientes y luego rápidamente se trasladaron al Walmart ubicado en la vía de servicio de I-65.

Cuando los bomberos llegaron al área de comestibles, encontraron todo el establecimiento cubierto de humo. Durante la intervención, los agentes encontraron un motor en llamas dentro de un congelador, por lo que procedieron a controlar el fuego y, luego, retiraron el equipo del establecimiento.

Este incidente generó gran preocupación entre todas las personas que se encontraban dentro del Walmart de Estados Unidos; sin embargo, la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas.

¿Cuál es el estado del Walmart de la carretera de servicio de I-65?

Tras realizar las labores de emergencia, las autoridades correspondientes comenzaron con la investigación para determinar qué es lo que provocó el incendio en el Walmart. De acuerdo con lo informado por WKRG News, el origen del fuego fue considerado accidental.

Asimismo, no se han registrado heridos como consecuencia del incidente. Este caso se suma a otros hechos de emergencia que se han registrado en diversas cadenas Walmart en Estados Unidos, en esta oportunidad en la zona de I-65 Service Road.

Hasta el cierre de esta nota, se conoció que el incendio quedó bajo control y no ha dejado víctimas que lamentar. Además, la emergencia se concentró en el equipo de refrigeración del área de comestibles.