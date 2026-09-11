Keiko Fujimori califica de “desafortunada” frase de Ernesto Álvarez sobre el Código Procesal Penal

Fujimori rechazó la frase de su ministro, pero destacó su experiencia en el sector. Foto: composición LR

Fujimori rechazó la frase de su ministro, pero destacó su experiencia en el sector. Foto: composición LR

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La presidenta Keiko Fujimori calificó de "desafortunada" la frase que pronunció su ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sobre el Código Procesal Penal. En una entrevista con RPP, la mandataria sostuvo que la participación de abogados penalistas en la elaboración de la norma no implicaba que estos hubieran actuado para favorecer a sus clientes. "El que se hayan convocado abogados penalistas quiere decir que son abogados independientes. Parto de esa primera premisa", afirmó.

Fujimori consideró que las declaraciones de su ministro debieron plantearse de otra manera. "Creo que es una frase desafortunada la del ministro, pero lo importante es que el debate se empiece", manifestó.

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La presidenta también sostuvo que la discusión tendrá que pasar por el Congreso de la República. Explicó que su Gobierno pretende solicitar facultades legislativas para modificar normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.

Entre las medidas mencionó la ampliación del periodo de flagrancia y una política para expulsar a migrantes indocumentados. "Todo este debate se va a generar y lo que tiene que hacer es el Congreso de la República en sus dos cámaras analizar tanto el pedido de facultades como la evaluación de estas normas", señaló.

Pese a marcar una diferencia con su ministro, Keiko Fujimori evitó cuestionar su capacidad profesional. "El ministro Álvarez es un gran abogado", afirmó. También recordó que fue presidente del Tribunal Constitucional y sostuvo que cuenta con "esa serenidad, esa preparación académica para poder consensuar y poder buscar las mejoras en las normas que se requieran". La mandataria añadió que cualquier revisión o modificación necesaria tendría el respaldo del Ejecutivo.

Ernesto Álvarez cuestionó el Código Procesal Penal y desató críticas de reconocidos abogados

Las declaraciones de Ernesto Álvarez ocurrieron durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso. El ministro sostuvo que el Código Procesal Penal fue elaborado por “abogados litigantes” que pensaron en sus clientes.

Además, afirmó que algunos abogados podían formar parte de la “banda criminal” a la que representaban. Sus expresiones generaron cuestionamientos de reconocidos penalistas.

Uno de los principales cruces ocurrió con el abogado Humberto Abanto. Después de que el penalista cuestionara las afirmaciones del titular de Justicia, Álvarez respondió que el Código Procesal Penal “ha fracasado en su propósito esencial”.

También sostuvo que defender la norma implicaba confirmar que esta “sirve a los abogados de los delincuentes, no a los ciudadanos que son víctimas de la criminalidad”.

Las críticas también llegaron de Julio Espinoza Goyena, César Nakazaki y Carlos Rivera Paz. Espinoza recordó que participó como secretario técnico en la comisión que elaboró el código de 2004 y explicó que participaron más de 12 integrantes, entre fiscales, policías y jueces. Nakazaki, por su parte, recordó que uno de los principales redactores fue el magistrado César San Martín. Los abogados cuestionaron así la versión de Álvarez sobre el origen de la norma y rechazaron que su elaboración pudiera atribuirse únicamente a litigantes.