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Fujimori anuncia a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE. UU.: “Elevará las relaciones de ambos países”

La propuesta sigue al respaldo público de Vargas Llosa hacia Fujimori en elecciones pasadas. Su designación se da tras la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio,

Fujimori anuncia a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE. UU
Fujimori anuncia a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE. UU | Foto: composición LR
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La presidenta Keiko Fujimori reveló que el escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa aceptó la invitación para convertirse en el próximo embajador del Perú en Estados Unidos. La mandataria señaló que todavía deben cumplirse los procedimientos y protocolos formales antes de que la designación pueda concretarse.

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"Se le ha hecho la consulta, él aceptó esta invitación. Considero que será un gran embajador del Perú en Estados Unidos. Estamos a la espera de procedimientos y protocolos formales", declaró Fujimori en RPP.

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La presidenta evitó precisar qué trámites quedan pendientes para oficializar la designación, aunque destacó la experiencia del hijo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y sostuvo que su eventual llegada a Washington contribuiría a fortalecer el vínculo bilateral.

"Prefiero no entrar en esos detalles, pero se le hizo la consulta y me dio la grata sorpresa de que fue afirmativa. Lo considero con mucha experiencia y elevará más las relaciones entre ambos países", añadió.

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Cabe recordar que Perú mantiene una Embajada en Estados Unidos, con sede en Washington D. C., y la Cancillería registra actualmente esa misión diplomática en su plataforma oficial. La sede está ubicada en 1700 Massachusetts Avenue.

Vargas Llosa respaldó a Keiko Fujimori durante la campaña

La eventual designación también se produce después de que Álvaro Vargas Llosa expresara públicamente su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2026. En junio pasado, el escritor defendió su apoyo a la entonces candidata de Fuerza Popular.

El vínculo político entre ambos no es reciente. Álvaro Vargas Llosa también respaldó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, cuando la candidata de Fuerza Popular se enfrentó a Pedro Castillo. Su padre, el Nobel Mario Vargas Llosa, también pidió votar por Fujimori y calificó su candidatura como el mal menor.

La propuesta de Vargas Llosa para Washington se conoce después de la visita a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió con Fujimori y anunció junto a la presidenta el ingreso del Perú al denominado Escudo de las Américas.

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