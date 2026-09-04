Es oficial | Este es el nuevo fallo legal que podría dejar libres a inmigrantes en EE.UU.: Ni Trump o el ICE pueden detenerlo

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Hace unos días, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos emitió un nuevo fallo judicial que significa una derrota para la política migratoria de Donald Trump. Las autoridades señalaron que ahora los inmigrantes que ingresaron a la nación americana sin una inspección y que ya tienen varios años allí no podrán ser privados de su libertad.

¿Cómo beneficiará esta medida a los inmigrantes detenidos por el ICE?

El pasado 28 de agosto durante el Buele Morocho v. Warden Philadelphia FDC se emitió este fallo que fue impulsado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto con sus organizaciones en Pensilvania y Nueva Jersey, y el estudio Palladino, Isbell & Casazza, LLC.

Cabe mencionar que este fallo no especifica que todas las personas detenidas podrán recuperar su libertad inmediatamente. Lo que cambia es que ahora los arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrán solicitar a un juez de inmigración que revise sus circunstancias y defina si es posible permitirles continuar con sus procesos fuera de un centro de detención.

Asimismo, la interpretación de esta medida alcanza a las personas que llevan varios años en Estados Unidos. Entre ellas, los inmigrantes con trámites migratorios pendientes e incluso aquellos individuos que podrían encontrar algunas vías para conseguir la residencia permanente, pero cuyos expedientes están demorados.

Con esta resolución del Tercer Circuito, los extranjeros podrán recuperar su derecho a solicitar una evaluación judicial de su situación. En este sentido, el juez tendrá que analizar cada expediente y establecer si existe algún riesgo para la seguridad pública o una posibilidad de fuga que justifique mantener la detención.

Gobierno de Donald Trump no podría eliminar esta medida que beneficia a inmigrantes

De acuerdo a la ACLU, los tribunales han cuestionado varias veces la interpretación adoptada por la administración. También, consideró que esta medida reafirma la obligación del gobierno de Trump de respetar las leyes migratorias, además de las garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso.

"Este fallo representa otra victoria crucial contra la crueldad y el desprecio de la administración por el estado de derecho", indicó Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, mediante un comunicado.