Con el cierre del 2025 a la vista, muchas empresas comienzan a organizar los descansos de su personal para las celebraciones de fin de año. En ese contexto, Walmart ha anunciado que todas sus tiendas en Estados Unidos suspenderán sus operaciones por 24 horas durante la Navidad. Sin embargo, los consumidores seguirán contando con opciones para realizar sus compras en línea.

Este 25 de diciembre, los locales de Walmart permanecerán cerrados durante todo el día, tal como lo establece la política anual de la compañía. De acuerdo con su sitio web oficial, se trata de uno de los dos únicos feriados en los que la cadena interrumpe completamente sus actividades comerciales. El otro día sin atención fue durante la reciente celebración de Acción de Gracias.

La alternativa de compra en Walmart

Aquellos que necesiten hacer compras de último minuto podrán acercarse a una tienda de Walmart durante la jornada de Nochebuena, que este año cae el miércoles 24 de diciembre. Ese día, las sucursales estarán abiertas al público en su horario habitual.

Por otro lado, la plataforma de Walmart en línea funcionarán con normalidad durante toda la temporada. El sitio web opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y continuará activo incluso el 25 de diciembre. Esto permite a los clientes realizar pedidos desde casa durante Navidad, ya sea para recibirlos en los días siguientes o para recogerlos previamente, durante la misma Nochebuena.

Por lo general, los locales de Walmart abren sus puertas desde las 6.00 a. m. hasta las 11.00 p. m., todos los días de la semana, según información del medio Syracuse. Sin embargo, algunos servicios específicos, como la farmacia, el área de atención visual o los servicios de telefonía, podrían manejar horarios distintos. Por eso, se recomienda verificar con cada tienda local el detalle de su programación en estas fechas festivas.

¿Por qué Walmart aplica esta medida?

Walmart señaló que la decisión de no trabajar durante la Navidad responde al deseo de reconocer el compromiso y la dedicación de su personal. Si se toma en cuenta que se trata de una de las cadenas minoristas más grandes del país, con miles de colaboradores que hacen posible su funcionamiento diario, darles un día libre en una fecha tan significativa resulta una muestra de consideración y gratitud.

Para quienes suelen dejar las compras navideñas para último momento, el cierre de tiendas puede representar un desafío. Sin embargo, también sirve como un recordatorio para planificar con mayor anticipación y sacar provecho de opciones como Walmart Online. Esta plataforma permite hacer pedidos desde casa de forma rápida y sencilla, sin necesidad de ir a una tienda física.

Los regalos más baratos que puedes comprar en Walmart

En esta temporada de compras navideñas, el medio USA Today elaboró una lista con algunas de las mejores opciones de regalo disponibles en Walmart, todas por menos de US$25. Estas alternativas combinan calidad, utilidad y buenos descuentos, ideales para quienes buscan sorprender sin gastar de más: