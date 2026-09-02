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Alerta máxima clientes de Walmart en EE.UU. | Ordenan retirar magos por posible contaminación por salmonela: ¿Dónde fueron vendidos?

La FDA retira del mercado mangos contaminados con bacteria de la marca Martina, importados por Panorama Produce y que fueron vendidas en Walmart.

Ordenan retirar magos por posible contaminación por salmonela de Walmart.
Ordenan retirar magos por posible contaminación por salmonela de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) realizó un análisis donde estableció que un lote de mangos estaba contaminado con una bacteria. La entidad anunció el retiro de la fruta de origen mexicano que pertenecían a la marca Martina, importados por Panorama Produce y que fueron comercializados en determinadas tiendas Walmart de la nación americana.

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Ten en cuenta que el retiro comprende 302 cajas de nueve unidades de mangos que se distribuyeron en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania entre el 10 y el 21 de agosto de 2026. Conoce en esta nota todos los detalles.

¿Qué lotes de mango fueron retirados del mercado?

Los productos alcanzados por la medida se vendieron en cajas identificadas con la marca Martina. Cada una de las frutas lleva una etiqueta azul claro donde figuran las leyendas 'Agrofepac' y 'Produce of Mexico', además, estas poseen el código PLU 4584 y UPC 07503061948050. Con estos datos podrás diferenciar el producto de otros mangos disponibles en el mercado.

Cabe mencionar que el retiro no comprende automáticamente todos los mangos comercializados en las tiendas Walmart de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, ni tampoco los productos de origen mexicano, sino específicamente aquellos que coinciden con las identificaciones difundidas por la compañía y la autoridad sanitaria.

¿Qué hacer si tienes el producto en casa?

La recomendación oficial para aquellas personas que aún tengan alguno de estos mangos es clara: no consumirlos, tampoco desecharlos o devolverlos al lugar donde fueron comprados. Las personas que consideren que pudieron enfermarse luego de ingerir el producto tendrán que consultar a un profesional de la salud.

¿Qué puede ocasionar la salmonela en las personas?

La salmonela es una bacteria que puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Asimismo, la FDA advierte que las consecuencias pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores, personas debilitadas o con sistemas inmunitarios comprometidos.

En algunas situaciones poco frecuentes, la infección podría pasar al torrente sanguíneo y también generar complicaciones de mayor gravedad.

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