Alerta máxima en Walmart | Hombre dispara gas pimienta a clientes en el supermercado: Este fue su insólito final

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Un nuevo hecho de terror se vivió dentro de un Walmart en Estados Unidos, luego de que un hombre utilizara gas pimienta en el supermercado, alterando la tranquilidad de varias personas. Si bien la intervención policial se llevó a cabo rápido y se pudo controlar la situación, muchas personas quieren saber qué ocurrió con el hombre que lo hizo.

Hombre dispara gas pimienta a clientes dentro del supermercado Walmart.

Hombre es involucrado por insólito incidente con gas pimienta en Walmart: ¿qué ocurrió?

De acuerdo con wiregrassdailynews.com y otros portales web, el Departamento de Policía de Eufaula recibió el reporte de un incidente el 1 de julio dentro de un Walmart. Los agentes actuaron rápidamente a la llamada de emergencia y se dirigieron al lugar.

La información oficial es que el hombre de 37 años identificado como Lonnie Britt Patrick, quien reside en la localidad de Eufaula, ingresó hasta la tienda alrededor de las 5.15 p. m.

Cuando se encontraba dentro de la tienda, Patrick se dirigió hasta el lugar donde se encontraban los envases de gas pimienta ubicados en los estantes y procedió a abrirlos, no solo ello sino también roció el producto en diversas áreas de la tienda, lo que expuso a varios clientes al irritante químico.

Ese mismo día no lograron atraparlo, pero el 2 de julio fue arrestado por las autoridades y actualmente está enfrentando dos cargos por robo de propiedad en cuarto grado, así como uno por imprudencia temeraria.

¿Cuál es la situación de Lonnie Britt Patrick?

La policía emitió órdenes de arresto el 2 de julio a raíz de un incidente separado que también involucra a Patrick, que ocurrió en abril. Estas órdenes revelaron que está acusado por dos cargos de hurto en tiendas minoristas de tercer grado.

Hasta el cierre de esta nota, los investigadores han indicado que se presentarán cargos adicionales a medida que la indagación continúe.