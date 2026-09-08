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Alerta máxima en Walmart | Ordenan retiro inmediato de este producto muy vendido en los sitios web: Esta fue la insólita razón

El disfraz, fabricado por Orion Costumes, fue retirado rápidamente de los sitios web de Walmart y Target, generando diversas críticas en redes sociales.

Ordenan retiro inmediato de este producto muy vendido en la web de Walmart.
Ordenan retiro inmediato de este producto muy vendido en la web de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Una gran controversia ha generado un producto en las tiendas Walmart y Target, Se trata de un polémico disfraz de soldado del ejército alemán, pues diversos usuarios cuestionaron su parecido con los uniformes utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. El artículo fue retirado rápidamente, pero las personas no dudaron en criticarlo por redes sociales.

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Anuncian retiro inmediato de producto vendido en las web de Walmart y Target

El producto retirado de las tiendas es el disfraz de soldado del ejército alemán para adulto, que fue fabricado por Orion Costumes y comercializado con una descripción simbólica. El producto incluía chaqueta, pantalones, botas incorporadas, cinturón y gorra. Este atuendo también estuvo disponible en grandes cadenas como Amazon y Target.

Walmart.

Walmart y Target anunciaron el retiro inmediato de este producto en sus sitios web.

De acuerdo con los informes de The New Republic, Walmart inicialmente lo presentó como un disfraz de temática vintage, que fue inspirado por el equipo militar de la década de 1940, aunque su referencia era evidente debido a que la imagen de la prenda mostraba al modelo frente a una bandera alemana, retocada digitalmente.

El pasado jueves 3 de septiembre, los sitios web de las tres compañías decidieron eliminar el disfraz sin ninguna justificación. Por su parte, el medio anteriormente mencionado intentó comunicarse con Walmart y Amazon para conocer más detalles del retiro y por qué no se percataron de los detalles del artículo, pero no brindaron ninguna respuesta antes de la publicación.

Target decidió pronunciarse sobre el retiro del producto

La empresa que sí decidió pronunciarse ante ello fue Target, la compañía compartió un mensaje directo a sus clientes, ofreciendo una disculpa después de retirar el disfraz de sus estantes, reconociendo que cometieron un error. A través de un comunicado, la empresa señaló su pesar, indicando que la situación resulta especialmente dolorosa para sus compradores, empleados y socios afroamericanos.

Además, afirmaron que la retirada del disfraz representa un primer paso significativo y que evaluarán cuidadosamente las circunstancias que llevaron a este incidente, así como los cambios necesarios para evitar que se repita más adelante.

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