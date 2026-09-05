Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Programación completa de los partidos en vivo de hoy, sábado 5 de septiembre, en las principales ligas del mundo. Revisa los horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos.
- Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana
Este sábado 5 de septiembre, tenemos una importante programación de partidos en vivo en las principales ligas del mundo. Desde duelos europeos hasta enfrentamientos de Sudamérica. Para ello, aquí te contamos los horarios y transmisión televisiva para que no te pierdas ningún detalle. Consulta la guía de canales.
PUEDES VER: Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, sobre una posible final de Copa Sudamericana: "Le voy a ganar a Boca"
Partidos de la Liga 1 hoy
- Sport Huancayo vs Sport Boys
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max
- Cusco vs Deportivo Moquegua
- Hora: 6:00 p. m.
- Canal: Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max
- Universitario vs Comerciantes Unidos
- Hora: 8:30 p. m.
- Canal: Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max
Partidos de la Premier League hoy
- Newcastle vs AFC Bournemouth
- Hora: 6:30 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Brentford vs Sunderland
- Hora: 9:00 a. m.
- Canal: Disney+, Zapping
- Brighton vs Leeds United
- Hora: 9:00 a. m.
- Canal: Disney+
- Fulham vs Crystal Palace
- Hora: 9:00 a. m.
- Canal: Disney+
- Manchester City vs Coventry City
- Hora: 9:00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Nottingham Forest vs Tottenham
- Hora: 9:00 a. m.
- Canal: Disney+
- Hull City vs Aston Villa
- Hora: 11:30 a. m.
- Canal: Disney+
Partidos de LaLiga hoy
- Athletic Club vs Atlético Madrid
- Hora: 9:15 a. m.
- Canal: ESPN 6, Disney+
- Rayo Vallecano vs Racing Santander
- Hora: 11:30 a. m.
- Canal: DIRECTV, DGO
- Villarreal vs Depor La Coruña
- Hora: 2:00 p. m.
- Canal: DIRECTV, DGO
Partidos en la Serie A hoy
- Fiorentina vs Torino
- Hora: 8:00 a. m.
- Canal: Disney+, ESPN 5
- Inter vs Napoli
- Hora: 11:00 a. m.
- Canal: Disney+, ESPN5
- Roma vs atalanta
- Hora: 1:45 p. m.
- Canal: Disney+
Partidos en la Bundesliga hoy
- Bayer Leverkusen vs Unión Berlín
- Hora: 8:30 a. m.
- Canal: Disney+
- Borussia M'gladbach vs Elversberg
- Hora: 8:30 a. m.
- Canal: Disney+
- Hoffenheim vs Borussia Dortmund
- Hora: 8:30 a. m.
- Canal: Disney+
- Paderborn vs Freiburg
- Hora: 8:30 a. m.
- Canal: Disney+
- Werder Bremen vs RB Leipzig
- Hora: 8:30 a. m.
- Canal: Disney+
- Schalke vs Bayern Munich
- Hora: 11:30 a. m.
- Canal: Disney+, ESPN
Partidos de la Liga Argentina hoy
- Aldosivi vs Banfield
- Hora: 11:30 a. m.
- Canal: ESPN Premium, Disney+
- Gimnasia La Plata vs Tigre
- Hora: 12:30 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Gimnasia Mendoza vs Boca Juniors
- Hora: 2:30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- San Lorenzo vs Talleres
- Hora: 5:00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Vélez Sarsfield vs Estudiantes
- Hora: 7:15 p. m.
- Canal: Disney+
Partidos en el Brasileirao hoy
- RB Bragantino vs Bahía
- Hora: 2:00 p.m.
- Canal: Fanatiz, Globoplay
- Sao Paulo vs Atlético Mineiro
- Hora: 4:30 p.m.
- Canal: Fanatiz, Premier
- Fluminense vs Vasco da Gama
- Hora: 7:00 p. m.
- Canal: Fanatiz, SporTV, Premiere
Partidos en Chile hoy
- Everton vs Universidad Católica
- Hora: 4:30 p. m.
- Canal: Max Chile, TNT Sports Premium
- Universidad de Chile vs Coquimbo Unido
- Hora: 7:00 p. m.
- Canal: Max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de la Liga MX hoy
- Atlético San Luis vs Chivas Guadalajara
- Hora: 6:00 p.m.
- Canal: Disney+
- Tigres UANL vs Necaxa
- Hora: 8:00 p. m.
- Canal: FuboTV, Telemundo
- Atlas vs Atlante
- Hora: 10:00 p. m.
- Canal: Zapping, Claro TV+
Partidos en la MLS hoy
- Cincinnati vs DC United
- Hora: 6:30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Inter Miami vs Atlanta United
- Hora: 6:30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Orlando City vs San Diego
- Hora: 6:30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Seattle Sounders vs New York RB
- Hora: 7:30 p. m.
- Canal: Apple TV
- LA Galaxy vs New England
- Hora: 8:30 p. m.
- Canal: Apple TV
- Vancouver Whitecaps vs St. Louis City
- Hora: 9:30 p. m.
- Canal: Apple TV
Partidos en la Pro League de Arabia
- Al Ittihad vs Al Nassr
- Hora: 1:00 p. m.
- Canal: Zapping, Claro TV+, Canal GOAT