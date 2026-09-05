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Deportes

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Programación completa de los partidos en vivo de hoy, sábado 5 de septiembre, en las principales ligas del mundo. Revisa los horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos.

Agenda completa de los partidos del sábado 5 de septiembre
Agenda completa de los partidos del sábado 5 de septiembre | FOTO: La República
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Resumen
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Este sábado 5 de septiembre, tenemos una importante programación de partidos en vivo en las principales ligas del mundo. Desde duelos europeos hasta enfrentamientos de Sudamérica. Para ello, aquí te contamos los horarios y transmisión televisiva para que no te pierdas ningún detalle. Consulta la guía de canales.

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lr.pe

Partidos de la Liga 1 hoy

  • Sport Huancayo vs Sport Boys
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max
  • Cusco vs Deportivo Moquegua
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Canal: Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max
  • Universitario vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Canal: Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max

Partidos de la Premier League hoy

  • Newcastle vs AFC Bournemouth
  • Hora: 6:30 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Brentford vs Sunderland
  • Hora: 9:00 a. m.
  • Canal: Disney+, Zapping
  • Brighton vs Leeds United
  • Hora: 9:00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Fulham vs Crystal Palace
  • Hora: 9:00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Manchester City vs Coventry City
  • Hora: 9:00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Nottingham Forest vs Tottenham
  • Hora: 9:00 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Hull City vs Aston Villa
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Canal: Disney+

Partidos de LaLiga hoy

  • Athletic Club vs Atlético Madrid
  • Hora: 9:15 a. m.
  • Canal: ESPN 6, Disney+
  • Rayo Vallecano vs Racing Santander
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Canal: DIRECTV, DGO
  • Villarreal vs Depor La Coruña
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Canal: DIRECTV, DGO

Partidos en la Serie A hoy

  • Fiorentina vs Torino
  • Hora: 8:00 a. m.
  • Canal: Disney+, ESPN 5
  • Inter vs Napoli
  • Hora: 11:00 a. m.
  • Canal: Disney+, ESPN5
  • Roma vs atalanta
  • Hora: 1:45 p. m.
  • Canal: Disney+

Partidos en la Bundesliga hoy

  • Bayer Leverkusen vs Unión Berlín
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Borussia M'gladbach vs Elversberg
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Hoffenheim vs Borussia Dortmund
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Paderborn vs Freiburg
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Werder Bremen vs RB Leipzig
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Canal: Disney+
  • Schalke vs Bayern Munich
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Canal: Disney+, ESPN

Partidos de la Liga Argentina hoy

  • Aldosivi vs Banfield
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Canal: ESPN Premium, Disney+
  • Gimnasia La Plata vs Tigre
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Gimnasia Mendoza vs Boca Juniors
  • Hora: 2:30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • San Lorenzo vs Talleres
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Vélez Sarsfield vs Estudiantes
  • Hora: 7:15 p. m.
  • Canal: Disney+

Partidos en el Brasileirao hoy

  • RB Bragantino vs Bahía
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Canal: Fanatiz, Globoplay
  • Sao Paulo vs Atlético Mineiro
  • Hora: 4:30 p.m.
  • Canal: Fanatiz, Premier
  • Fluminense vs Vasco da Gama
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Canal: Fanatiz, SporTV, Premiere

Partidos en Chile hoy

  • Everton vs Universidad Católica
  • Hora: 4:30 p. m.
  • Canal: Max Chile, TNT Sports Premium
  • Universidad de Chile vs Coquimbo Unido
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Canal: Max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de la Liga MX hoy

  • Atlético San Luis vs Chivas Guadalajara
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Canal: Disney+
  • Tigres UANL vs Necaxa
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Canal: FuboTV, Telemundo
  • Atlas vs Atlante
  • Hora: 10:00 p. m.
  • Canal: Zapping, Claro TV+

Partidos en la MLS hoy

  • Cincinnati vs DC United
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Inter Miami vs Atlanta United
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Orlando City vs San Diego
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Seattle Sounders vs New York RB
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • LA Galaxy vs New England
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Canal: Apple TV
  • Vancouver Whitecaps vs St. Louis City
  • Hora: 9:30 p. m.
  • Canal: Apple TV

Partidos en la Pro League de Arabia

  • Al Ittihad vs Al Nassr
  • Hora: 1:00 p. m.
  • Canal: Zapping, Claro TV+, Canal GOAT
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