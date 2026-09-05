Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

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¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY? | El partido de la U por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

Los dirigidos por Héctor Cúper buscarán un triunfo en casa para meterle presión a Deportivo Garcilaso. Por su parte, los de Cutervo desean alejarse de la zona baja de la tabla del acumulado.

¿A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos?

En suelo peruano, el partido Universitario vs Comerciantes Unidos por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 iniciará a las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Comerciantes Unidos?

La transmisión por TV del Universitario vs Comerciantes Unidos se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Comerciantes Unidos por internet gratis?

Si deseas ver el partido entre merengues y cutervinos por internet, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Pronóstico Universitario vs Comerciantes Unidos

Las cuotas en las principales casas de apuestas le otorgan un claro favoritismo a Universitario, que jugará de local en el Monumental.

Betano : gana Universitario (1,30), empate (5,70), gana Comerciantes Unidos (13,00)

: gana Universitario (1,30), empate (5,70), gana Comerciantes Unidos (13,00) Bet365 : gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Comerciantes Unidos (10,00)

: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Comerciantes Unidos (10,00) 1XBet : gana Universitario (1,27), empate (5,20), gana Comerciantes Unidos (10,60)

: gana Universitario (1,27), empate (5,20), gana Comerciantes Unidos (10,60) Caliente : gana Universitario (1,29), empate (5,10), gana Comerciantes Unidos (10,00)

: gana Universitario (1,29), empate (5,10), gana Comerciantes Unidos (10,00) Doradobet: gana Universitario (1,32), empate (5,00), gana Comerciantes Unidos (11,00).



