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Juntos por el Perú sobre pedido de facultades de Fujimori: “Es un intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados”

Zunini cuestiona la necesidad de 66 pedidos de facultades y advierte que dar poderes a Fujimori podría llevar a la disolución de la Cámara de Diputados. El pedido abarca seguridad, economía y emergencias.

Ernesto Zunini critica pedido de facultades de Fujimori.
Ernesto Zunini critica pedido de facultades de Fujimori. | CARLOS FELIX URPI | CARLOS FELIX URPI
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El diputado Ernesto Zunini de Juntos por el Perú (JP) se refirió a la solicitud de delegación de facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori presentó ante la Cámara de Diputados. En sus declaraciones, Zunini cuestionó el llamado del Gobierno a acelerar el trámite y afirmó que el pedido no se sostiene si la intención fuera realmente legislar con celeridad.

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"Si nosotros le damos todas las facultades a la señora Fujimori, les apuesto que en un mes no presenta ningún proyecto de ley. ¿Para qué quiere 66 pedidos de facultades? Es un intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados", declaró el diputado.

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El pedido en cuestión contempla 66 puntos específicos distribuidos en tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias por el fenómeno El Niño. La Presidencia del Consejo de Ministros lo remitió a la Cámara de Diputados el 28 de agosto, con la firma de la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta, y solicita la potestad de emitir decretos legislativos por un plazo de 120 días calendario.

Cabe recordar que primero al expediente le faltó un acta que acreditara la aprobación del Consejo de Ministros. Esto se subsanó el 31 de agosto y desde entonces la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para agilizar el debate.

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Eliminar topes a las tasas de interés de bancos

El diputado también tocó el punto del proyecto que busca eliminar los topes a las tasas de interés fijados por la Ley N. 31143, norma que protege a consumidores financieros. Zunini vinculó ese punto con un presunto conflicto de intereses, al recordar que el fujimorismo ha recibido aportes de la banca para su campaña electoral.

"Es un intento encubierto porque la prerrogativa constitucional la tenemos nosotros y no nos pueden pedir que le deleguemos facultades, por ejemplo, como si fuera urgente, eliminar los topes de las tasas de interés de los bancos para promover la usura", añadió Zunini.

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Para el congresista, únicamente la seguridad ciudadana y la atención al fenómeno El Niño ameritan una delegación de facultades. El resto de materias, dijo, puede tramitarse por la vía legislativa ordinaria. Además, mencionó que desde el Congreso se tienen listos hasta 25 proyectos de ley a los que dará "trámite exprés" en el Pleno si el Ejecutivo no avanza con sus propias iniciativas.

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