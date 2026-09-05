¿Quién ganó la final del Miss World 2026 y se convirtió en la sucesora de Suchata Chuangsri?
Este sábado 5 de septiembre se elegirá a la nueva soberana del Miss World 2026, con la tailandesa Suchata Chuangsri entregando la corona. Un total de 110 candidatas competirán por el título.
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Este sábado 5 de septiembre se conocerá a la nueva soberana de la belleza en el Miss World 2026. La tailandesa Suchata Chuangsri será la encargada de entregar la corona a su sucesora, quien será elegida entre 110 candidatas. De cara a la gala final, varias participantes ya aseguraron su lugar en el Top 40 tras destacar en los desafíos preliminares, entre ellos Talento, Deportes, Head-to-Head y Top Model.
Entre las participantes del Miss World 2026 está Josiane Sciotti, representante peruana de 19 años, quien buscará destacar entre las candidatas de la edición 73 del reconocido certamen internacional.
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¿Quiénes clasificaron al TOP 40 del Miss World 2026?
América & El Caribe
- Canadá (Angelina Fan)
- Guayana Francesa (Audrey Ho-Wen-Tsaï)
- Puerto Rico (Suil Anyelina Pagán)
- República Dominicana (Joheirry Mola)
- Trinidad y Tobago (Georgia-Lee Gill).
Europa
- Alemania (Julia Kühnle)
- Gibraltar (Julia Horne)
- Francia (Indira Ampiot)
- Inglaterra (Grace Richardson)
Asia & Oceanía
- Cambodia (Leakena in)
- Filipinas (Asia Rose Simpson),
- Indonesia (Audrey Bianca Callista)
- Vietnam (Bảo Ngọc Lê Nguyễn).
Africa
- Eritrea (Snit Habteab)
- Nigeria (Tamunosoye Karibi-George)
- Sudáfrica (Romanda Hombir)
- Zambia (Adah Mushibi).