➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 5 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 5 de septiembre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del sábado 5 de septiembre?
- Aries: Puede volver a tu mente la imagen de esa persona y nacer en ti un deseo insano por recuperar la comunicación y las posibilidades de reconciliación. Evítalo, no conseguirás nada positivo.
- Tauro: Un familiar que requiere de cuidos y atenciones buscará tu apoyo. Es posible que tengas que cancelar salidas o reuniones con tus amistades para brindarle compañía. Tu cariño lo reconfortará.
- Géminis: Has despertado el interés de alguien que suele encapricharse e insistir de una manera un tanto obsesiva. Si la tienes identificada, no conviene dar ningún tipo de señal. Luego te arrepentirías.
- Cáncer: Los problemas que dividieron a tu familia empiezan a resolverse. Si deseas que este buen clima se mantenga en el hogar tendrás que pasar por alto algunas cosas. Tu tolerancia es importante.
- Leo: Tendrás bien planificado cada una de tus actividades. Culminarás cualquier pendiente laboral o doméstico temprano para dedicarte a descansar o visitar a tus amistades. Será un día tranquilo.
- Virgo: No puedes fallarle nuevamente a esa persona a la que prometiste visitar. Aunque tengas la excusa perfecta notará la evasiva y esto podría lastimar sus sentimientos. Cumple con tu palabra.
- Libra: No le permitas a esa persona que pierda el tono y se sienta en el derecho de tratarte con tan poca educación. Si no estableces los límites la falta de respeto irá tomando mayores dimensiones.
- Escorpio: Aunque impongas algunas reglas en horarios y conducta, un familiar, posiblemente menor, está ignorando tus pautas y esto debería de tener consecuencias. No lo pases por alto y condiciona.
- Sagitario: Sientes una profunda decepción por el comportamiento de alguien que aprecias mucho. No enfrentes y guarda silencio. Dedícate a sanar y a pasar página. No caigas en conflictos innecesarios.
- Capricornio: Alguien fiscalizará el trabajo y la gestión que vienes realizando. Tienes que culminar todo aquello que has postergado o de lo contrario recibirías una llamada de atención. Puedes organizarte.
- Acuario: En una conversación con tu pareja podría salir a flote un tema incómodo para ambos. No juzgues y evita actuar con frialdad. Esa persona no es culpable de todo lo que paso. Reflexiona.
- Piscis: Esa pérdida aún te afecta emocionalmente y tu entorno lo siente. Recibirás la visita de amigos y familiares, junto a ellos lograrás disipar los recuerdos y recuperar la tranquilidad que necesitas