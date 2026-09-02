Conoce si el ICE puede detener a inmigrantes en escuelas, hospitales e iglesias. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado los operativos para detener a más inmigrantes que, según las autoridades, no poseen un estatus migratorio legal en Estados Unidos. En este sentido, muchos extranjeros han comenzado a preguntarse si existen lugares considerados sensibles, donde los agentes no pueden realizar arrestos.

¿Existen "zonas sensibles" donde el ICE no puede detener a inmigrantes indocumentados?

Es importante conocer que actualmente no existe una regla federal nacional que prohíba de manera absoluta a los agentes del ICE a detener a un inmigrante por el simple hecho de estar en una escuela, hospital, iglesia, tribunal u otro lugar considerado antes sensible. Ten en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló a inicios de 2025 las directrices federales que limitaban operativos en o cerca de esos lugares.

Anteriormente, las políticas de DHS/ICE indicaban que ellos no realizaban acciones migratorias, como arrestos, entrevistas, registros y vigilancia con fines migratorios, en o cerca de zonas protegidas, a excepción de circunstancias urgentes o una autorización superior. Entre los lugares contemplados se encontraban:

Escuelas, guarderías, colegios y universidades.

Hospitales, clínicas y centros de salud mental.

Iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto.

Funerales, bodas y ceremonias religiosas.

Refugios, centros de asistencia, albergues y sitios donde se reúnen niños.

Manifestaciones públicas, como marchas, concentraciones o desfiles.

A raíz de que esa guía fue eliminada, esos lugares ya no cuentan con protección federal general que impida por sí misma que el ICE realice alguna acción de control migratorio. "Las zonas sensibles que se conocían del gobierno anterior terminaron con Trump, por lo tanto, ICE tiene libertad para actuar en cualquier parte del territorio nacional", indicó Jorge Cancino, editor principal de inmigración de N+ Univision.

Inmigrantes deberán revisar si el lugar está protegido por mandato judicial

Cancino ha recomendado a los inmigrantes que verifiquen si los lugares a donde irán están protegidos por mandato judicial. También precisó que en los alrededores de una escuela, hospital o tribunal no existe una inmunidad automática, por lo que insta a todos los migrantes a llevar consigo su identidad, pero sobre todo si tienen algún caso pendiente.

Por último, recomendó que si alguien es detenido puede elegir guardar silencio o solicitar hablar con un abogado; tampoco deberá firmar documentos ni proporcionar información acerca de su país de origen o estatus migratorio.