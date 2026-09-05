HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Latinos en USA

¿Piensas salir por el feriado largo en EE.UU.? Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE o la policía

A pesar de que salir por el 'Labor Day' no significa un arresto ni tampoco una deportación, lo que se recomienda es tener un plan familiar y legal.

Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE durante el Labor Day.
Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE durante el Labor Day. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Escuchar
Resumen
Compartir

Con la llegada del fin de semana largo por el Labor Day, millones de personas en Estados Unidos están planeando viajar, reunirse con familiares o también participar de actividades para aprovechar los días de descanso. En este sentido, algunos se preparan para salir de la ciudad durante el feriado federal.

PUEDES VER: Alerta máxima en EE.UU. | ¿El ICE puede detener a inmigrantes en escuelas, hospitales e iglesias? Este es el cambio en las "zonas protegidas"

lr.pe

Por esta razón, es inevitable pensar que las personas pueden encontrarse con autoridades migratorias o policiales, y por ello, es clave conocer los derechos básicos, y tomar algunas precauciones podría ayudar a responder de manera informada.

¿Cuáles son las recomendaciones para que puedas salir durante el Labor Day?

La recomendación principal del Labor Day es prepararse, conocer tus derechos y evitar acciones que agraven esa situación. Cuando un agente intenta detener a alguien lo clave es no presentar documentos falsos, ni tampoco mentir acerca de su estatus ni tampoco resistirse.

Antes de salir de tu casa

  • Si tienes un estatus migratorio legal, debes contar con tus documentos vigentes, como tu Green Card, permiso de trabajo, pasaporte u otro comprobante migratorio.
  • Guarda en tu celular o en papel el número de tu abogado de inmigración o una organización local de servicios locales confiables.
  • Si vas a manejar, verifica que tu licencia, registro del vehículo y el seguro estén vigentes. Además durante el trayecto, debes respetar las normas de tránsito y evitar conducir después de beber alcohol o consumir sustancias.
  • También puedes evaluar con tu abogado antes de viajar fuera de Estados Unidos, incluso si tienes un trámite pendiente, DACA, TPS, asilo o residencia condicional.

Si te detienen o el ICE te hace preguntas

  • Mantén la calma, no corras, no discutas y tampoco te resistas. Además, mantén las manos visibles y sigue las indicaciones físicas seguras, sin renunciar a tus derechos.
  • Pregunta: "¿Soy libre de irme?" Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Si es lo contrario puedes decir claramente: "Elijo permanecer en silencio" porque es tu derecho.
  • No respondas preguntas sobre tu lugar de nacimiento, nacionalidad, estatus migratorio o cómo llegaste a Estados Unidos.
  • No firmes ningún documento de salida voluntaria, estipulación, declaración u otro documento que no entiendas.
  • Si te piden revisar tu teléfono, bolso, auto u otras pertenencias, puedes decir: "No doy mi consentimiento para un registro".

En tu casa, trabajo o evento

  • Si es que el ICE llega a tu casa, no abras la puerta: puedes hablar mediante ella, una ventana o pedir que deslicen el documento por debajo. Para ingresar a tu vivienda sin tu permiso, los agentes de inmigración generalmente necesitan una orden judicial firmada por un juez, con el nombre correcto y la dirección exacta.
  • En un empleo o lugar privado, el ICE tampoco puede entrar a las áreas no públicas sin consentimiento o una orden judicial válida. En los lugares abiertos al público, los agentes pueden ingresar como lo haría cualquier visitante, pero ello no elimina los derechos de empleados o clientes.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Atención inmigrantes | ¿Qué puedes hacer al ser detenido por el ICE en una parada de tráfico? Guía para evitar ser deportado

Atención inmigrantes | ¿Qué puedes hacer al ser detenido por el ICE en una parada de tráfico? Guía para evitar ser deportado

LEER MÁS
ICE alcanza números récord de detenciones en aeropuertos de EE.UU.: Estas las nuevas tácticas que está utilizando

ICE alcanza números récord de detenciones en aeropuertos de EE.UU.: Estas las nuevas tácticas que está utilizando

LEER MÁS
Atención inmigrantes | Esta ciudad de EE.UU. podría eliminar el uso de guantes con descarga eléctrica del ICE

Atención inmigrantes | Esta ciudad de EE.UU. podría eliminar el uso de guantes con descarga eléctrica del ICE

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Latinos en USA

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025