¿Piensas salir por el feriado largo en EE.UU.? Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE o la policía

Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE durante el Labor Day. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE durante el Labor Day. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Con la llegada del fin de semana largo por el Labor Day, millones de personas en Estados Unidos están planeando viajar, reunirse con familiares o también participar de actividades para aprovechar los días de descanso. En este sentido, algunos se preparan para salir de la ciudad durante el feriado federal.

Por esta razón, es inevitable pensar que las personas pueden encontrarse con autoridades migratorias o policiales, y por ello, es clave conocer los derechos básicos, y tomar algunas precauciones podría ayudar a responder de manera informada.

¿Cuáles son las recomendaciones para que puedas salir durante el Labor Day?

La recomendación principal del Labor Day es prepararse, conocer tus derechos y evitar acciones que agraven esa situación. Cuando un agente intenta detener a alguien lo clave es no presentar documentos falsos, ni tampoco mentir acerca de su estatus ni tampoco resistirse.

Antes de salir de tu casa

Si tienes un estatus migratorio legal , debes contar con tus documentos vigentes, como tu Green Card, permiso de trabajo, pasaporte u otro comprobante migratorio.

, debes contar con tus documentos vigentes, como tu Green Card, permiso de trabajo, pasaporte u otro comprobante migratorio. Guarda en tu celular o en papel el número de tu abogado de inmigración o una organización local de servicios locales confiables.

Si vas a manejar, verifica que tu licencia, registro del vehículo y el seguro estén vigentes. Además durante el trayecto, debes respetar las normas de tránsito y evitar conducir después de beber alcohol o consumir sustancias.

También puedes evaluar con tu abogado antes de viajar fuera de Estados Unidos, incluso si tienes un trámite pendiente, DACA, TPS, asilo o residencia condicional.

Si te detienen o el ICE te hace preguntas

Mantén la calma, no corras, no discutas y tampoco te resistas. Además, mantén las manos visibles y sigue las indicaciones físicas seguras, sin renunciar a tus derechos.

Pregunta: "¿Soy libre de irme?" Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Si es lo contrario puedes decir claramente: "Elijo permanecer en silencio" porque es tu derecho.

No respondas preguntas sobre tu lugar de nacimiento, nacionalidad, estatus migratorio o cómo llegaste a Estados Unidos.

No firmes ningún documento de salida voluntaria, estipulación, declaración u otro documento que no entiendas.

Si te piden revisar tu teléfono, bolso, auto u otras pertenencias, puedes decir: "No doy mi consentimiento para un registro".

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