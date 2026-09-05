¿Piensas salir por el feriado largo en EE.UU.? Recomendaciones para inmigrantes si te encuentras con el ICE o la policía
A pesar de que salir por el 'Labor Day' no significa un arresto ni tampoco una deportación, lo que se recomienda es tener un plan familiar y legal.
Con la llegada del fin de semana largo por el Labor Day, millones de personas en Estados Unidos están planeando viajar, reunirse con familiares o también participar de actividades para aprovechar los días de descanso. En este sentido, algunos se preparan para salir de la ciudad durante el feriado federal.
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Por esta razón, es inevitable pensar que las personas pueden encontrarse con autoridades migratorias o policiales, y por ello, es clave conocer los derechos básicos, y tomar algunas precauciones podría ayudar a responder de manera informada.
¿Cuáles son las recomendaciones para que puedas salir durante el Labor Day?
La recomendación principal del Labor Day es prepararse, conocer tus derechos y evitar acciones que agraven esa situación. Cuando un agente intenta detener a alguien lo clave es no presentar documentos falsos, ni tampoco mentir acerca de su estatus ni tampoco resistirse.
Antes de salir de tu casa
- Si tienes un estatus migratorio legal, debes contar con tus documentos vigentes, como tu Green Card, permiso de trabajo, pasaporte u otro comprobante migratorio.
- Guarda en tu celular o en papel el número de tu abogado de inmigración o una organización local de servicios locales confiables.
- Si vas a manejar, verifica que tu licencia, registro del vehículo y el seguro estén vigentes. Además durante el trayecto, debes respetar las normas de tránsito y evitar conducir después de beber alcohol o consumir sustancias.
- También puedes evaluar con tu abogado antes de viajar fuera de Estados Unidos, incluso si tienes un trámite pendiente, DACA, TPS, asilo o residencia condicional.
Si te detienen o el ICE te hace preguntas
- Mantén la calma, no corras, no discutas y tampoco te resistas. Además, mantén las manos visibles y sigue las indicaciones físicas seguras, sin renunciar a tus derechos.
- Pregunta: "¿Soy libre de irme?" Si la respuesta es sí, aléjate con calma. Si es lo contrario puedes decir claramente: "Elijo permanecer en silencio" porque es tu derecho.
- No respondas preguntas sobre tu lugar de nacimiento, nacionalidad, estatus migratorio o cómo llegaste a Estados Unidos.
- No firmes ningún documento de salida voluntaria, estipulación, declaración u otro documento que no entiendas.
- Si te piden revisar tu teléfono, bolso, auto u otras pertenencias, puedes decir: "No doy mi consentimiento para un registro".
En tu casa, trabajo o evento
- Si es que el ICE llega a tu casa, no abras la puerta: puedes hablar mediante ella, una ventana o pedir que deslicen el documento por debajo. Para ingresar a tu vivienda sin tu permiso, los agentes de inmigración generalmente necesitan una orden judicial firmada por un juez, con el nombre correcto y la dirección exacta.
- En un empleo o lugar privado, el ICE tampoco puede entrar a las áreas no públicas sin consentimiento o una orden judicial válida. En los lugares abiertos al público, los agentes pueden ingresar como lo haría cualquier visitante, pero ello no elimina los derechos de empleados o clientes.