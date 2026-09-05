Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días | Foto: difusión | Foto: difusión

Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días | Foto: difusión | Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad. Estos son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad), mediante el Decreto Supremo N. 128-2026-PCM, publicado este sábado 5 de setiembre.

La medida tiene una vigencia de 60 días calendario y suspende los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de 200 metros.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SÍ ESTUVO EN GALA CON FERNANDO CERIMEDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles.

Noticia en desarrollo...