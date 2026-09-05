Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días
Según el decreto, la PNP se encargará de controlar el orden dentro de los penales, y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que vigilarán también el espacio aéreo y las señales de radio y celulares alrededor de las cárceles.
- Lima Norte: Migraciones y PNP intervienen a 501 extranjeros en operativo de fiscalización
- Aldo Mariños niega que testigo de masacre en Trujillo sea su agente de seguridad: ''Voy a investigar quién es''
El Gobierno de Keiko Fujimori declaró estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad. Estos son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad), mediante el Decreto Supremo N. 128-2026-PCM, publicado este sábado 5 de setiembre.
La medida tiene una vigencia de 60 días calendario y suspende los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de 200 metros.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI SÍ ESTUVO EN GALA CON FERNANDO CERIMEDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles.
Noticia en desarrollo...