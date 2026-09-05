HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días

Según el decreto, la PNP se encargará de controlar el orden dentro de los penales, y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que vigilarán también el espacio aéreo y las señales de radio y celulares alrededor de las cárceles.

Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días
Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad por 60 días | Foto: difusión | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad. Estos son Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad), mediante el Decreto Supremo N. 128-2026-PCM, publicado este sábado 5 de setiembre.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida tiene una vigencia de 60 días calendario y suspende los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de 200 metros.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SÍ ESTUVO EN GALA CON FERNANDO CERIMEDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según la norma, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno en esa franja perimetral con apoyo de las Fuerzas Armadas, que además resguardarán el espacio aéreo y señales de radio y celulares alrededor de las cárceles.

Noticia en desarrollo...

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Lima Norte: Migraciones y PNP intervienen a 501 extranjeros en operativo de fiscalización

Lima Norte: Migraciones y PNP intervienen a 501 extranjeros en operativo de fiscalización

LEER MÁS
Aldo Mariños niega que testigo de masacre en Trujillo sea su agente de seguridad: ''Voy a investigar quién es''

Aldo Mariños niega que testigo de masacre en Trujillo sea su agente de seguridad: ''Voy a investigar quién es''

LEER MÁS
Padre de familia fue asesinado a balazos frente a un jardín de niños en Chimbote cuando esperaba a su hijo: PNP sospecha de un ajuste de cuentas

Padre de familia fue asesinado a balazos frente a un jardín de niños en Chimbote cuando esperaba a su hijo: PNP sospecha de un ajuste de cuentas

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025