Keiko Fujimori designa a José Recoba y Carlos Tubino, miembros de su equipo técnico, en cargos diplomáticos | Composición/LR

Keiko Fujimori designa a José Recoba y Carlos Tubino, miembros de su equipo técnico, en cargos diplomáticos | Composición/LR

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El Gobierno oficializó la designación de dos exintegrantes del equipo técnico de Keiko Fujimori en altos puestos del servicio diplomático peruano. Mediante resoluciones supremas publicadas el pasado 4 de septiembre en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo oficializó los nombramientos de Carlos Tubino como embajador en Argentina y de José Recoba como representante ante organismos internacionales en Ginebra.

En el caso de Carlos Mario del Carmen Tubino Arias-Schreiber, la norma dispuso “nombrar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República Argentina"

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Tubino cuenta con una trayectoria como vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, institución donde sirvió durante cuatro décadas antes de incursionar en la política.

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Asimismo, ejerció como jefe político militar de Ucayali y fue parlamentario de Fuerza Popular en dos periodos consecutivos, de 2011 a 2016 y de 2016 a 2019, además de formar parte del equipo de estrategia de seguridad de la campaña presidencial.

Por otro lado, también se oficializó "nombrar Representante Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza, al señor José Francisco Recoba Martínez".

Recoba es médico cirujano por la USMP con experiencia en pediatría, además de una trayectoria como conductor de televisión y radio en programas de salud. Además, el funcionario formó parte del equipo técnico de salud en las candidaturas presidenciales del fujimorismo en 2021 y 2026.

En 2018, Recoba escribió una columna a favor del semáforo nutricional mientras se discutía la Ley de Alimentación Saludable, la cual buscaba colocar octógonos de advertencia en alimentos procesados. Un reportaje de Salud con Lupa del 2021 reveló que el médico omitió declarar su vínculo laboral con la empresa Mead Johnson, promotora en televisión de fórmulas infantiles que debían llevar octógonos por su alto contenido de azúcar.

Adicionalmente, al ser consultado sobre el programa de esterilizaciones forzadas ejecutado durante el gobierno de Alberto Fujimori, Recoba evitó reconocer delitos o abusos contra las víctimas, limitándose a señalar que “fue un Plan de Planificación Familiar que en su momento fue reconocido como un buen plan porque no solamente contemplaba la posibilidad de que la mujer sola firmara o decidiera sobre ello; y con un espacio de arrepentimiento para poderlo firmar. Más allá de eso, si en algún momento, esto se llevó a la judicialización, eso es un tema que a mí no me compete comentar ahora”. Ante la pregunta sobre si creía que se cometieron abusos, respondió: “No sabría decírtelo”.