Gobierno de Keiko Fujimori nombra a Aurelio Pastor en la OEA y a Carlos Pareja en la ONU | Foto: difusión | Foto: composición LR

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La presidenta Keiko Fujimori designó a Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Justicia y exdirigente del Partido Aprista Peruano, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C.

En paralelo, se nombró a Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y excanciller del gobierno de José María Balcázar, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.