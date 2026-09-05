Gobierno de Keiko Fujimori nombra a Aurelio Pastor en la OEA y a Carlos Pareja en la ONU
El aprista Aurelio Pastor asumirá como representante peruano ante la OEA, mientras que el excanciller de Balcázar, Carlos Pareja, representará al país ante la ONU. Ambos nombramientos fueron oficializados este sábado.
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La presidenta Keiko Fujimori designó a Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Justicia y exdirigente del Partido Aprista Peruano, como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C.
En paralelo, se nombró a Carlos Pareja Ríos, embajador en retiro y excanciller del gobierno de José María Balcázar, como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.