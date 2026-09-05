Temblor en Perú hoy, sábado 5 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud reportó el IGP?
Temblor en Perú hoy, sábado 5 de septiembre: conoce dónde fue el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el IGP.
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Un temblor en Perú de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.
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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
Temblor de magnitud 3,5 se registró HOY en Moquegua, informa IGP
Fecha y Hora Local: 04/09/2026,08:28:00
Magnitud: 3.5
Profundidad: 44 km
Latitud: -17.70
Longitud: -71.28
Intensidad: II-III Ilo
Referencia: 9 km al SE de Ilo, Ilo - Moquegua
Teléfonos de emergencia en Perú
En caso de una emergencia, estos son los principales números de contacto disponibles en Perú:
Policía Nacional: 105
Bomberos: 116
Policía de Carreteras: 110
Defensa Civil: 115
Infosalud: 113
Cruz Roja: 01 266 0481
Servicio de Ambulancia SAMU: 106
Temblor de magnitud 3,9 se registró HOY en Lima, informa IGP
Un temblor de magnitud 3,9 se registró a las 5:18 a. m. a 33 km al oeste de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima. El temblor del 4 de septiembre de 2026, se registró a una profundidad de 45 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.