Precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

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¿Cuál es el precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre, en Perú? El tipo de cambio cerró en S/3,364, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por encima de los S/3,361 registrados en la jornada anterior. En el mercado paralelo, la moneda estadounidense se cotiza en S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta. Consulta también los precios ofrecidos por los principales bancos y la Sunat.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 5 de setiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank