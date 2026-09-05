Precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar hoy, sábado 5 de septiembre, en Perú? El tipo de cambio cerró en S/3,364, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por encima de los S/3,361 registrados en la jornada anterior. En el mercado paralelo, la moneda estadounidense se cotiza en S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta. Consulta también los precios ofrecidos por los principales bancos y la Sunat.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 5 de setiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558