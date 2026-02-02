HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Moquegua ingresa a periodo vacacional garantizando la atención de materias prioritarias

La Corte Superior de Justicia de Moquegua anuncia su periodo vacacional del 1 de febrero al 2 de marzo, garantizando la continuidad del servicio de justicia en la región.

El encuentro incluye talleres y capacitaciones para lograr una gestión eficiente. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua, informa a la ciudadanía que, conforme a la Resolución Administrativa N.° 21-2026, se ha dispuesto el inicio del periodo vacacional del 01 de febrero al 2 de marzo, sin afectar la continuidad del servicio de justicia en la región.

Durante este periodo, se garantiza la atención oportuna de los procesos y materias consideradas prioritarias mediante el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia, los cuales estarán debidamente habilitados para conocer casos urgentes y de especial relevancia.

Entre las materias que continuarán siendo atendidas se encuentran los procesos vinculados a la protección de derechos fundamentales, violencia contra los integrantes del grupo familiar, medidas de protección, procesos penales con detenidos, así como otras situaciones que requieran intervención judicial inmediata.

Para la elaboración del rol de vacaciones y la designación de los órganos de emergencia, la Presidencia de esta Corte Superior ha sostenido diversas reuniones de trabajo con jueces de las diferentes especialidades y niveles, con el objetivo de que estas decisiones sean fruto del consenso, velando por el adecuado ejercicio del derecho constitucional a las vacaciones. Esta labor contribuye, además, a un mejor clima laboral y a una adecuada planificación de la producción jurisdiccional durante el resto del año.

Cabe resaltar que en el Distrito Judicial de Moquegua laboran únicamente 39 magistrados, distribuidos en las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro, comprendiendo jueces superiores, especializados, mixtos y jueces de paz letrado. Esta realidad dificulta una mayor rotación para la atención de los despachos jurisdiccionales durante los periodos de vacaciones o licencias.

No obstante, ante la necesidad de cautelar el servicio de administración de justicia, los magistrados asumen funciones en despachos ubicados en provincias distintas a su lugar de origen, lo que evidencia el compromiso y vocación de servicio de los jueces, así como del personal jurisdiccional y administrativo, para brindar una atención eficiente y de calidad a la ciudadanía.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma, de esta manera, su compromiso con el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, asegurando que, aun en periodo vacacional, se mantenga una atención responsable, oportuna y transparente.

Asimismo, se exhorta a los usuarios del sistema de justicia a informarse oportunamente sobre los órganos jurisdiccionales de emergencia habilitados, a fin de canalizar adecuadamente sus solicitudes y trámites durante este periodo.

El Poder Judicial ratifica así su labor permanente en favor del fortalecimiento institucional y del servicio oportuno a la población moqueguana.

