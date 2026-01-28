ODANC-Moquegua realizó visita extraordinaria al establecimiento penitenciario de Moquegua

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC-Moquegua) llevó a cabo una visita extraordinaria al Establecimiento Penitenciario de Moquegua, conforme lo señalado en la Directiva N° 01-2024-JN-ANC/PJ denominada “Control Preventivo y Concurrente en el Nuevo Enfoque de las Visitas de Control”. Esta diligencia se realizó con el objetivo de verificar el desempeño funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales, así como supervisar el desarrollo de las audiencias y el respeto de los derechos de los internos.

La visita fue encabezada por el doctor Edwin Rolando Laura Espinoza, en su calidad de jefe de la ODANC-Moquegua, quien, junto al personal de control, desarrolló labores de supervisión en los ambientes destinados a las audiencias y atención judicial dentro del recinto penitenciario. Asimismo, sostuvo un diálogo directo con los delegados, los internos e internas, en relación con sus trámites ante los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de conocer sus principales preocupaciones y necesidades. Esta acción se enmarca en la política institucional de control preventivo y concurrente, orientada a fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración de justicia.

Durante la diligencia, se recepcionaron un total de 16 quejas formuladas por los internos, relacionadas con la tramitación de sus procesos judiciales y presuntas irregularidades funcionales.

Asimismo, se procedió a la revisión del registro de audiencias programadas, realizadas y suspendidas, tanto en modalidad presencial como virtual, correspondientes al año 2025, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los plazos y la regularidad del servicio judicial.

La ODANC-Moquegua reafirma, mediante estas acciones, su compromiso con el fortalecimiento del sistema de control institucional, la prevención de conductas disfuncionales y la promoción de una justicia oportuna, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente en favor de la población penitenciaria.

Finalmente, se informó que las quejas presentadas serán tramitadas conforme a ley y que los internos serán oportunamente comunicados sobre los resultados de las investigaciones que correspondan, garantizando el debido proceso y la imparcialidad en cada actuación.