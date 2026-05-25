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Corte Superior de Justicia de Tumbes llevaba Justicia Itinerante a los pobladores de Canoas de Punta Sal

La Corte Superior de Justicia de Tumbes organizó con éxito la 'Feria de Servicios – Justicia en tu Comunidad' en Canoas de Punta Sal, con el fin de acercar la justicia a quienes más lo necesitan.

La iniciativa busca eliminar barreras geográficas y socioeconómicas. Fuente: facebook.
La iniciativa busca eliminar barreras geográficas y socioeconómicas. Fuente: facebook.
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Con el compromiso de romper las barreras geográficas y socioeconómicas que limitan el acceso a la justicia, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, liderada por el doctor Otto Santiago Verapinto Márquez, organizó con éxito la 'Feria de Servicios – Justicia en tu Comunidad', realizada en el distrito de Canoas de Punta Sal.

Esta iniciativa responde a una política descentralizada cuyo objetivo central es acercar el sistema judicial a aquellos ciudadanos que, por razones de distancia, falta de recursos económicos o vulnerabilidad, se ven imposibilitados de acudir a las sedes judiciales tradicionales.

La jornada se desarrolló desde tempranas horas en la Plazuela José Olaya de la localidad, con una delegación conformada por profesionales de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), Servicios Judiciales, Informática, la Sala Laboral, los módulos de Flagrancia y Familia y la oficina de control (ODANC).

“Llegar hasta aquí no es solo cumplir con un deber administrativo; es un acto de profunda empatía social. La justicia no puede ser un privilegio de quienes viven cerca de un tribunal; debe ser un derecho vivo que camine al encuentro de su pueblo”, manifestaron los coordinadores de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia.

Durante el desarrollo de la feria, los servidores judiciales brindaron de forma gratuita asesoramiento especializado y facilidades de tramitación en servicios críticos, como recepción de demandas esenciales, trámites de Antecedentes Penales, orientación judicial y recepción de quejas por el órgano de control.

Esta labor se materializó gracias a la articulación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal, encabezada por el alcalde Lic. Francisco Javier Pazo Eche, entidad que sumó esfuerzos logísticos para que la feria fuera un espacio seguro y cómodo para las familias asistentes y contó con el importante apoyo de su DEMUNA.

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