Entrega de Depósitos Judiciales a Personas Vulnerables

Este evento reafirma el compromiso del Poder Judicial con una justicia cercana y oportuna al servicio de la ciudadanía. Fuente: facebook.

Este evento reafirma el compromiso del Poder Judicial con una justicia cercana y oportuna al servicio de la ciudadanía. Fuente: facebook.

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Jueza y secretario judicial del Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc participaron en una jornada extraordinaria durante la cual realizaron la entrega de depósitos judiciales en beneficio de personas en condición de vulnerabilidad.

La actividad se desarrolló en la sede judicial y en la Plaza de Armas de Pacasmayo, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con una justicia cercana, oportuna y al servicio de la ciudadanía.