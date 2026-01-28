Corte de Moquegua y Municipalidad de Torata articulan acciones para acercar la justicia a poblaciones vulnerables

La Corte Superior de Justicia de Moquegua anunció la próxima implementación de módulos de justicia virtual en coordinación con la Municipalidad Distrital de Torata, iniciativa orientada a acercar los servicios judiciales a personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan dificultades para acceder al sistema de justicia.

El proyecto permitirá que la ciudadanía participe en procesos judiciales de manera remota, acceda a orientación legal, realice audiencias y efectúe trámites judiciales sin necesidad de desplazarse largas distancias, reduciendo costos y tiempos. Con ello, se busca mejorar la accesibilidad y la eficiencia del servicio de justicia en la región Moquegua.

Las distancias geográficas y la limitación de recursos económicos de los litigantes han sido históricamente barreras para el acceso oportuno a la justicia. Con la puesta en marcha de estos módulos, dichas dificultades comienzan a superarse al llevar el sistema judicial a las zonas más alejadas.

“A través de herramientas tecnológicas, ahora es posible recibir orientación, realizar audiencias y trámites judiciales sin la necesidad de largos desplazamientos que consumen tiempo y dinero”, destacó el presidente de la Corte.

En la presentación de la iniciativa participaron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos; el alcalde distrital de Torata, Ing. Elvis Rider Córdova Nina, así como asesores legales e informáticos de las instituciones involucradas, quienes coordinarán los aspectos técnicos y operativos para la pronta implementación de los módulos.

Con este esfuerzo interinstitucional, la Corte de Moquegua reafirma su compromiso con una justicia inclusiva, moderna y cercana a la ciudadanía, priorizando a los sectores que más lo necesitan.