Sentencia firme contra "Los compadres"
Los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo dictaron una sentencia de 35 años de prisión por sicariato agravado a cinco individuos.
Los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo sentenciaron a Herry Rojas Ruiz, Jimmy Bazán Valderrama, Meyner León Cabos, Abel Villacorta Carranza y a Carlos Pajuelo Reyna a 35 años de cárcel efectiva, tras hallarlos responsables del delito de sicariato agravado.
Además, a Ronald Raico Moncada se le condenó a 16 años y 3 meses por formar parte de la organización criminal Los compadres.