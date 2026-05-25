Sentencia firme contra "Los compadres"

Asimismo, Ronald Raico Moncada recibió una condena de 16 años y 3 meses por su participación en la organización criminal "Los compadres". Fuente: facebook.

Asimismo, Ronald Raico Moncada recibió una condena de 16 años y 3 meses por su participación en la organización criminal "Los compadres". Fuente: facebook.

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Los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo sentenciaron a Herry Rojas Ruiz, Jimmy Bazán Valderrama, Meyner León Cabos, Abel Villacorta Carranza y a Carlos Pajuelo Reyna a 35 años de cárcel efectiva, tras hallarlos responsables del delito de sicariato agravado.

Además, a Ronald Raico Moncada se le condenó a 16 años y 3 meses por formar parte de la organización criminal Los compadres.