Dr. Jorge Fernández Ceballos es ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua

En una sesión extraordinaria realizada en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua, el doctor Jorge Fernández Ceballos fue ratificado como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) de Moquegua, con la mayoría de votos de los miembros plenos de la comisión.

El doctor Fernández Ceballos, quien también se desempeña como presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, continuará al frente de la CRA-Moquegua, tras la aprobación unánime de su continuidad para el periodo 2026. Durante la actividad se destacó su labor desarrollada en 2025, la cual recibió felicitaciones por parte de los miembros de la comisión, en reconocimiento al trabajo realizado para prevenir actos de corrupción en la región.

La ratificación se enmarca en lo establecido por la normativa vigente sobre las Comisiones Regionales Anticorrupción. En concordancia con el artículo 2 del Decreto Supremo N.º 169-2021-PCM, que regula la implementación de las CRA, estas comisiones constituyen espacios permanentes de articulación entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil para promover la integridad y luchar contra la corrupción, promoviendo acciones de carácter preventivo y coordinado.

Durante su discurso, el presidente ratificado anunció que para el presente año 2026 se conformarán grupos de trabajo junto a los miembros de la comisión con el fin de fortalecer las capacidades de prevención de la corrupción de manera articulada y sostenida. Asimismo, adelantó que se impulsarán capacitaciones, eventos académicos y una mayor difusión de las actividades de la comisión, en cumplimiento con el artículo 4 del referido decreto supremo, que establece como función promover la cultura de valores públicos en el ámbito regional.

La CRA-Moquegua reafirma con estas acciones su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra el flagelo de la corrupción.