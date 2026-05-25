Jornada extraordinaria fortalece la atención a víctimas de violencia

Durante la actividad, se elaboraron informes psicológicos y se encargaron expedientes judiciales, priorizando la respuesta rápida a las víctimas. Fuente: facebook.

Durante la actividad, se elaboraron informes psicológicos y se encargaron expedientes judiciales, priorizando la respuesta rápida a las víctimas. Fuente: facebook.

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Con el objetivo de brindar una respuesta más rápida y eficiente a los usuarios, magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLL participaron en una jornada extraordinaria de trabajo y reafirmaron su compromiso con el acceso oportuno a la justicia.

Durante la actividad se realizaron acciones prioritarias como la emisión de medidas de protección, elaboración de informes psicológicos, distribución de expedientes judiciales, proveído e ingreso de escritos, notificación de medidas, instalación de botones de pánico, entre otras labores orientadas a optimizar la atención de los casos.

Estas acciones contribuyen a fortalecer la protección de las víctimas y a garantizar una atención más célere, eficiente y humanizada, en beneficio de los usuarios y de la ciudadanía que demanda una justicia oportuna y efectiva.