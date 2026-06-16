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Judicialidad

Módulo Judicial Integrado en Violencia desarrolla taller psicológico para escolares de la I.E. “Santiago Cassinelli Chiappe” de Chiclayo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló un taller psicológico para escolares con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia y promover el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se abordaron herramientas para el control de la ira y la identificación de emociones. Fuente: difusión.
Se abordaron herramientas para el control de la ira y la identificación de emociones. Fuente: difusión.
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El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló un taller psicológico dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la I. E. n.° 10040 'Santiago Cassinelli Chiappe' de Chiclayo.

Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer sus habilidades para identificar situaciones de violencia psicológica y defender sus derechos. Se llevó a cabo el 11 de junio del 2026, desde las 2.30 p. m., como parte de las acciones de prevención y sensibilización orientadas a promover una cultura de respeto, buen trato y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Durante la jornada, los escolares participaron en el patio del colegio en actividades dinámicas y reflexivas relacionadas con la forma de actuar frente al abuso psicológico, el reconocimiento de situaciones que pueden afectar su bienestar emocional y la importancia de buscar ayuda oportuna ante cualquier hecho de violencia.

Asimismo, se abordaron herramientas para el control de la ira, con el propósito de que los estudiantes puedan identificar sus emociones, expresarlas de manera adecuada y resolver conflictos sin recurrir a conductas agresivas. También se desarrolló el tema 'Mi derecho a ser quien soy', orientado a fortalecer la autoestima, la identidad personal y el respeto por las diferencias.

PUEDES VER: Justicia itinerante en Huarango: Poder Judicial brindará atención gratuita en Puerto Ciruelo | Lambayeque | La República

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Otro de los puntos tratados fue la diferenciación entre una amenaza y la exigencia legítima de un derecho, permitiendo que los escolares comprendan la importancia de reconocer sus derechos y ejercerlos de manera segura, respetuosa y responsable.

Con este tipo de intervenciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, reafirma su compromiso con la prevención de la violencia desde las aulas, impulsando espacios educativos que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y a la construcción de entornos escolares seguros y libres de violencia.

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