Presidenta de la Corte de La Libertad expone avances de la justicia itinerante en congreso nacional

La magistrada mencionó los retos de la justicia itinerante, como el temor de víctimas y testigos a formular denuncias. Foto: difusión.

La magistrada mencionó los retos de la justicia itinerante, como el temor de víctimas y testigos a formular denuncias. Foto: difusión.

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La titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en calidad de panelista en el I Congreso de Justicia Itinerante “Articulación para la innovación”, que se lleva a cabo en la ciudad de Lima.

Durante su intervención, la doctora León Velásquez abordó los avances, desafíos y caminos de consolidación de la justicia itinerante en este distrito judicial. Además, presentó las buenas prácticas y acciones que ha concretado la Corte de La Libertad para acercar la justicia a los más vulnerables, como la instalación de una sede de justicia itinerante en Laredo, la realización de las ferias itinerantes en los Establecimientos Penitenciarios y centros poblados de la región, entre otros.

Asimismo, manifestó que los principales desafíos de la justicia itinerante se encuentran relacionados con la idiosincrasia de las poblaciones ubicadas en las zonas más alejadas, particularmente en cuanto al acceso y la aplicación de la justicia. Precisó que el temor generado por los agresores y las organizaciones delictivas limita la disposición de las víctimas y los testigos para formular denuncias. Sin embargo, resaltó que se vienen implementando medidas para superar estas barreras y fortalecer la justicia itinerante en la región.