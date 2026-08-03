Corte de La Libertad realizó capacitación sobre derecho colectivo y cibercrimen por el Día del Juez y la Jueza

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el evento, destacando la trayectoria y calidad humana de Rodríguez Chávez en el ámbito judicial. Foto: difusión.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el evento, destacando la trayectoria y calidad humana de Rodríguez Chávez en el ámbito judicial. Foto: difusión.

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En el marco del Día del Juez y la Jueza, la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desarrolló la capacitación híbrida "El mito de la caducidad de los convenios y otros aspectos problemáticos del derecho colectivo", con la participación de la jueza suprema provisional de la república, Diana Lily Rodríguez Chávez.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró este segundo día de capacitación, enfatizando en la trayectoria profesional y calidad humana de la doctora Rodríguez Chávez.

Asimismo, remarcó la excelencia, la ética y el compromiso con la jurisprudencia que este distrito judicial demuestra a través de las buenas prácticas y las estrategias para ofrecer un servicio más eficiente, humano e íntegro a la ciudadanía.

Previamente, se llevó a cabo la ponencia "Cibercrimen: Desafíos globales en la era digital", a cargo del jurista argentino Juan Carlos Carretero.