HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko evalúa indulto a Toledo y ¿cómo enfrentá a el niño? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

Corte de La Libertad realizó capacitación sobre derecho colectivo y cibercrimen por el Día del Juez y la Jueza

En el Día del Juez y la Jueza, la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo una capacitación sobre derecho colectivo, liderada por la jueza suprema Diana Lily Rodríguez Chávez.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el evento, destacando la trayectoria y calidad humana de Rodríguez Chávez en el ámbito judicial. Foto: difusión.
La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el evento, destacando la trayectoria y calidad humana de Rodríguez Chávez en el ámbito judicial. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco del Día del Juez y la Jueza, la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desarrolló la capacitación híbrida "El mito de la caducidad de los convenios y otros aspectos problemáticos del derecho colectivo", con la participación de la jueza suprema provisional de la república, Diana Lily Rodríguez Chávez.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró este segundo día de capacitación, enfatizando en la trayectoria profesional y calidad humana de la doctora Rodríguez Chávez.

PUEDES VER: Corte de La Libertad responde por liberación de Andy Yofran Quispe Cruz | La Libertad | La República

lr.pe

Asimismo, remarcó la excelencia, la ética y el compromiso con la jurisprudencia que este distrito judicial demuestra a través de las buenas prácticas y las estrategias para ofrecer un servicio más eficiente, humano e íntegro a la ciudadanía.

Previamente, se llevó a cabo la ponencia "Cibercrimen: Desafíos globales en la era digital", a cargo del jurista argentino Juan Carlos Carretero.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ante el riesgo del fenómeno El Niño, La Libertad ejecuta 72 intervenciones para descolmatar ríos y quebradas

Ante el riesgo del fenómeno El Niño, La Libertad ejecuta 72 intervenciones para descolmatar ríos y quebradas

LEER MÁS
Tragedia en La Libertad: dos jóvenes mueren tras caer con su auto a un abismo de 400 metros

Tragedia en La Libertad: dos jóvenes mueren tras caer con su auto a un abismo de 400 metros

LEER MÁS
Puente Baños Chimú lleva seis meses colapsado en La Libertad y aún no tiene fecha de reposición

Puente Baños Chimú lleva seis meses colapsado en La Libertad y aún no tiene fecha de reposición

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan prisión preventiva para presunto extorsionador de comerciante en Castilla

Dictan prisión preventiva para presunto extorsionador de comerciante en Castilla

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025