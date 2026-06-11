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Módulo de Violencia de la Corte de Lambayeque fortalece habilidades de autocontrol en jóvenes del Centro Juvenil José Quiñones Gonzáles

El Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó un taller psicológico en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Chiclayo el 10 de junio del 2026.

Con el objetivo de prevenir la violencia, se enseñaron cinco técnicas para la resolución de conflictos. Fuente: difusión.
Con el objetivo de prevenir la violencia, se enseñaron cinco técnicas para la resolución de conflictos. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer capacidades personales para la prevención de la violencia y la adecuada resolución de conflictos, el Equipo Multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a cargo de la Administradora Blanca del Pilar Cavero Laca, desarrolló un importante taller psicológico dirigido a jóvenes infractores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñones Gonzales, ubicado en la ciudad de Chiclayo.

La actividad se realizó, el día miércoles 10 de junio de 2026, desde las 09.30 a. m., como parte de las acciones de sensibilización y orientación que impulsa la institución judicial para promover una cultura de paz, respeto y responsabilidad frente a situaciones de violencia.

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Durante el taller, los profesionales del Equipo Multidisciplinario abordaron las principales causas y consecuencias de la violencia y generaron un espacio de reflexión sobre las conductas agresivas, el impacto emocional en las víctimas y la importancia de reconocer a tiempo los factores que pueden desencadenar conflictos.

Uno de los aspectos más resaltantes de la jornada fue el desarrollo de cinco técnicas psicológicas para la resolución de conflictos: el semáforo de autocontrol, la respiración consciente, el alejamiento como arma inteligente, la identificación del detonante y la elección de una red de apoyo. Estas herramientas fueron explicadas de manera práctica, lo que permitió que los jóvenes comprendieran la importancia de detenerse, pensar y actuar de forma responsable ante situaciones de ira.

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La jornada concluyó con la participación activa de los jóvenes, quienes asumieron un compromiso personal orientado a aplicar lo aprendido en su vida diaria. Así, se reforzó el propósito del taller: promover cambios positivos de conducta y contribuir a su proceso de reinserción social.

Con este tipo de actividades, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, reafirma su compromiso institucional con la prevención de la violencia, la protección de la familia y el fortalecimiento de valores en la comunidad.

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