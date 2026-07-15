Corte de La Libertad inicia campaña Corazón Azul contra la trata de personas
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la campaña "Corazón Azul" con un encendido de luces en Natasha Alta.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, acompañada de magistrados,, magistradas, funcionarios y servidores, participó del encendido de luces en la sede de Natasha Alta, actividad que marca el inicio de la campaña "Corazón Azul".
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Con este acto, la Corte de La Libertad ratifica su compromiso con la lucha frontal contra la trata de personas y el respeto de los derechos de todos y todas.