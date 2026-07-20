Corte de La Libertad participa en el I Congreso de Justicia Itinerante

Durante la inauguración, la titular del Poder Judicial, Janet Tello, destacó la importancia de eliminar barreras para facilitar el acceso a la justicia. Foto: difusión.

Durante la inauguración, la titular del Poder Judicial, Janet Tello, destacó la importancia de eliminar barreras para facilitar el acceso a la justicia. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a las juezas Yvonne del Pilar Lúcar Vargas e Irene Milagros Cruzado Zapata y a la secretaria técnica de la comisión de acceso, Raquel Segura Vega, participa en el I Congreso de Justicia Itinerante “Articulación para la innovación”, organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial.

Este evento se lleva a cabo con la finalidad de reconocer los logros alcanzados en justicia itinerante, conocer las dificultades de cada distrito judicial para acercar el servicio, compartir las experiencias que contribuyan a brindar un mejor servicio, y crear una agenda común de articulación e innovación que se traduzca en una justicia de calidad para la ciudadanía.

La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en su discurso inaugural, manifestó que este tipo de espacios busca fortalecer el accionar de los jueces como instrumentos vivos para derribar las barreras que impiden el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Además, agradeció a las instituciones aliadas por su labor articulada y felicitó a los jueces y juezas por su vocación de servicio. Asimismo, los exhortó a seguir impulsando la justicia itinerante como una herramienta con rostro humano para brindar una justicia con igualdad, inspiradas en las Reglas de Brasilia, para así mantener al país como referente en la justicia itinerante a nivel latinoamericano.