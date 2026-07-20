Corte de La Libertad se ubica entre las dos mejores del país en implementación del Modelo de Integridad

La gestión institucional busca alcanzar el 100 % en esta etapa con el fin de mejorar su desempeño en beneficio de la ciudadanía. Foto: difusión.

La gestión institucional busca alcanzar el 100 % en esta etapa con el fin de mejorar su desempeño en beneficio de la ciudadanía. Foto: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad alcanzó un 87.5 % de cumplimiento en la primera etapa de implementación del Modelo de Integridad, correspondiente a la evaluación del tercer trimestre del año, ubicándose entre las dos Cortes Superiores de Justicia con mejor desempeño a nivel nacional.

Este importante resultado refleja el compromiso de la gestión institucional con el fortalecimiento de una cultura de integridad, ética, transparencia y mejora continua, pilares fundamentales para consolidar una administración de justicia moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

En ese contexto, la Corte Superior de Justicia de La Libertad reafirma su compromiso de alcanzar el 100 % de cumplimiento en esta etapa, con el propósito de fortalecer su desempeño en beneficio de la colectividad. Además, se mencionó que la Corte de La Libertad será una de las cinco cortes nacionales que afrontará la evaluación de la segunda fase de implementación de este modelo de integridad, la cual se desarrollará en octubre del presente año.

Los resultados fueron dados a conocer durante la reunión de la Red de Integridad, desarrollada en la ciudad de Lima, con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi; la gerente general del Poder Judicial, Claudett Delgado; la jefa de la Unidad de Integridad del Poder Judicial, Elizenda Quispe Castillo; la oficial de Integridad de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dra. Cecilia León Velásquez; así como de los oficiales de las Unidades Funcionales de Integridad de las Cortes Superiores de Justicia del país, de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y de la Academia de la Magistratura.

Con este logro, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la integridad institucional y la mejora permanente de la gestión pública, consolidando una administración de justicia basada en los principios de transparencia, eficiencia, ética y servicio a la ciudadanía.