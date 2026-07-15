Unidad de Flagrancia de Trujillo acerca la justicia a escolares con la Ruta de Flagrancia
La Unidad de Flagrancia de Trujillo impulsa la “Ruta de Flagrancia”, orientada a prevenir delitos en adolescentes al familiarizarlos con el sistema de justicia.
La Unidad de Flagrancia de Trujillo continúa desarrollando la “Ruta de Flagrancia”, una iniciativa que busca prevenir la participación de adolescentes en actos delictivos, acercándolos al funcionamiento del sistema de justicia.
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En esta oportunidad, las estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria de la I.E. Santa Rosa participaron en una demostración del proceso por flagrancia, conociendo de manera práctica el procedimiento que se sigue desde la detención hasta la sanción de quienes infringen la ley.