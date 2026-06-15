Más de 600 hectáreas afectadas: OEFA identifica 36 botaderos generan riesgos ambientales en Lambayeque

Según el OEFA, estas áreas, ubicadas en Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, suman 609 hectáreas de botaderos. | Foto: Agencia Andina

Según el OEFA, estas áreas, ubicadas en Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, suman 609 hectáreas de botaderos. | Foto: Agencia Andina

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La región Lambayeque registra 36 áreas degradadas por residuos sólidos municipales que requieren intervención y recuperación por parte de los gobiernos locales, según informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Estos espacios, comúnmente conocidos como botaderos, ocupan alrededor de 609 hectáreas y representan un riesgo para el ambiente y la salud pública debido a la disposición inadecuada de desechos.

Del total de zonas identificadas, 17 están ubicadas en la provincia de Chiclayo, 14 en Lambayeque y cinco en Ferreñafe. La entidad ambiental señaló que viene realizando acciones de supervisión para verificar que las municipalidades responsables adopten medidas que reduzcan los efectos negativos generados por estos lugares mientras avanzan los procesos de recuperación.

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OEFA detecta 36 áreas degradadas por residuos sólidos en las provincias de Lambayeque

Durante las labores de fiscalización, el OEFA advirtió que varias de estas áreas no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para disminuir los impactos ambientales asociados a la acumulación de residuos. De acuerdo con la institución, estas deficiencias podrían ocasionar afectaciones al entorno natural, comprometer recursos naturales y generar riesgos para las poblaciones cercanas.

La jefa de la Oficina Desconcentrada Lambayeque del OEFA, Glendy Paola Zabarburú Belloso, indicó que las áreas en proceso de recuperación deben operar bajo criterios básicos orientados a controlar los efectos derivados del manejo inadecuado de residuos. Sin embargo, las inspecciones efectuadas evidenciaron situaciones que demandan una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.

Municipalidades mantienen incumplimientos pese a medidas preventivas y sanciones económicas

Como parte de sus acciones de control, la entidad ambiental ha emitido 69 medidas preventivas dirigidas a 16 unidades fiscalizables administradas por 20 municipalidades de la región. No obstante, solo siete de estas unidades, vinculadas a diez gobiernos locales, acreditaron el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Ante los incumplimientos detectados, el OEFA aplicó multas coercitivas equivalentes a 82 UIT. Entre las municipalidades que aún mantienen observaciones figuran Monsefú, Pimentel, Ciudad Eten, Puerto Eten, Santa Rosa, Olmos, Pucalá, Pomalca y Pátapo. La entidad recordó que la implementación de condiciones adecuadas en estas áreas resulta clave para evitar incendios, reducir la presencia de vectores como moscas y roedores, y prevenir la contaminación del suelo, del aire y de las aguas subterráneas.