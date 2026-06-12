Corte de Lambayeque estrena moderna sala digital que transformará el desarrollo de audiencias penales

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque inauguró hoy una moderna Sala de Audiencias Tecnológica Digital en la sede central “Manuel Huangal Naveda”, implementación que fortalecerá el desarrollo de audiencias penales mediante el uso de equipamiento especializado y herramientas tecnológicas de última generación.

Esta importante implementación forma parte de la “Adquisición e implementación de una solución de tecnologías de la información para salas de audiencia en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional”, impulsada por el Poder Judicial a través del Programa EJE Penal, con el objetivo de modernizar la infraestructura tecnológica y optimizar la gestión judicial penal.

La nueva sala contará con pantallas digitales interactivas, monitores touch, mini-PC, cámaras de conferencia, cámaras de documentos, micrófonos inalámbricos, sistemas de audio, cámaras de videovigilancia, dispositivos de almacenamiento y equipos especializados de conectividad y respaldo energético.

La nueva sala incluye pantallas interactivas, sistemas de audio y videovigilancia, mejorando la dinámica y eficiencia de las audiencias. Fuente: difusión.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el administrador del Módulo Penal Central, Ing. José Tuñoque Silva, esta moderna implementación permitirá desarrollar audiencias de manera más dinámica, eficiente y tecnológica, facilitando incluso la visualización inmediata de documentos y medios probatorios durante las sesiones judiciales.

Asimismo, explicó que una de las principales ventajas será la reducción del uso de papel y la optimización del trabajo orientado al Expediente Judicial Electrónico, permitiendo que gran parte de la información y actuaciones procesales puedan visualizarse y gestionarse de manera virtual durante las audiencias.

El funcionario destacó además que el nuevo sistema permitirá mejorar considerablemente la calidad del audio y video en las audiencias, así como fortalecer el registro, monitoreo y seguridad de las actuaciones judiciales mediante cámaras y sistemas especializados de almacenamiento digital.

El acto inaugural contará con la participación del Ing. José Tuñoque Silva y el Dr. César William Bravo Llaque. Fuente: difusión.

La ceremonia de inauguración se realizará hoy en el tercer piso de la sede “Manuel Huangal Naveda” y contará con palabras de bienvenida del administrador del Módulo Penal Central, Ing. José Tuñoque Silva, así como con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien tendrá a su cargo el acto inaugural.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de modernización que viene desarrollando el Poder Judicial para fortalecer la gestión judicial mediante el uso de nuevas tecnologías. Para conocer más sobre la sala de audiencias digital, su equipamiento y los alcances de esta implementación, puede consultar la presentación oficial difundida por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en su página de Facebook.