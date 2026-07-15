Comité de Flagrancia de La Libertad fortalece la atención de casos en Trujillo y Virú

La sesión abordó la uniformización de criterios de actuación y estrategias para optimizar la respuesta del sistema de justicia. Foto: difusión.

La sesión abordó la uniformización de criterios de actuación y estrategias para optimizar la respuesta del sistema de justicia. Foto: difusión.

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Con el propósito de fortalecer la efectividad y celeridad de las Unidades de Flagrancia de Trujillo y Virú, los integrantes del Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de La Libertad participaron en una sesión ordinaria, presidida por la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez.

Durante la jornada se uniformizaron criterios de actuación y se abordaron acciones orientadas a optimizar la respuesta del sistema de justicia frente a los casos de flagrancia delictiva.

Asimismo, se informó sobre el funcionamiento del Centro de Emergencia Mujer y Familia I de Trujillo al interior de la Unidad de Flagrancia Modelo de Trujillo, servicio que permitirá agilizar la atención de los procesos por violencia en flagrancia, reducir la revictimización de las personas agraviadas y contribuir a una justicia más rápida y efectiva.