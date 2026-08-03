Corte de La Libertad conmemoró el VII aniversario del CISAJ El Porvenir con ceremonia de izamiento
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, encabezó el izamiento del Pabellón Nacional en el VII Aniversario del CISAJ.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, en compañía de los magistrados y personal judicial, realizó el izamiento del Pabellón Nacional y la bandera del Poder Judicial, en la sede de Natasha Alta, con motivo de conmemorarse el VII Aniversario de Instalación del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), El Porvenir.
El izamiento del Pabellón estuvo a cargo de la titular de la Corte de La Libertad y de los jueces especializados titulares del CISAJ, Alberto Cruzado Aliaga y Robert Mendieta Narro.
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Posteriormente, la bandera del Poder Judicial fue izada por los magistrados de este Centro de Justicia, Ofelia Díaz Dextre, Rafael Romero Rodríguez, Hugo Regies Cruz y Tania Polo Otoya.
Con este acto, la Corte de La Libertad fortalece su fervor patriótico y ratifica su compromiso con los usuarios de justicia y la ciudadanía.