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Judicialidad

Corte del Santa promueve derechos de adultos mayores en Coishco

El 14 de abril, la Corte Superior de Justicia del Santa organizó una jornada de orientación para adultos mayores en Coishco, reafirmando su compromiso con el acceso a la justicia.

La actividad, liderada por la magistrada Pamela Tello, benefició a alrededor de 120 personas. Fuente: Difusión.
La actividad, liderada por la magistrada Pamela Tello, benefició a alrededor de 120 personas. Fuente: Difusión.

El martes 14 de abril, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, presidida por la jueza superior Anita Alva Vásquez, desarrolló una nueva jornada de orientación dirigida a la población vulnerable, reafirmando su compromiso con el acceso a la justicia.

En esta oportunidad, el eje de trabajo enfocado en el adulto mayor, liderado por la magistrada Pamela Tello Casana, realizó una tarde de charlas informativas que beneficiaron a aproximadamente 120 adultos mayores integrantes del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de Coishco.

La actividad se realizó en el complejo deportivo El Milagro, donde se abordaron temas de gran relevancia como la protección de los derechos de las personas adultas mayores, a cargo del defensor público de víctimas del Ministerio de Justicia – Santa, abogado Carlos Alfredo Marroquín Deza.

Asimismo, la jueza Pamela Tello Casana, del Segundo Juzgado Transitorio de Violencia Familiar, expuso sobre la violencia patrimonial ejercida contra las personas de la tercera edad, brindando información clave para la identificación, prevención y denuncia de este tipo de maltrato.

La jornada contó con el apoyo del personal del Segundo Juzgado de Violencia Familiar, quienes contribuyeron en la organización y desarrollo de esta importante actividad.

De esta manera, nuestra Corte Superior continúa fortaleciendo su labor de acercamiento a la ciudadanía, promoviendo el respeto y la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.

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