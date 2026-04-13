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Judicialidad

Confirman 14 años de cárcel para expolicía que realizó tocamientos a menor en comisaría de Casma

Los hechos ocurrieron en Casma, donde el expolicía aprovechó su autoridad durante una intervención policial para agredir a la víctima en una comisaría.

Su condena fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. Fuente: Difusión.
Su condena fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones. Fuente: Difusión.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa confirmó la sentencia de 14 años de cárcel impuesta al exsuboficial PNP Hugo Guevara Quiñones, por el delito de tocamientos, actos de connotación o actos libidinosos a una menor de 16 años de edad, hecho ocurrido el 2021 en la ciudad de Casma, durante una intervención policial en plena pandemia.

Según la acusación fiscal, el 23 de octubre de ese año, la menor se encontraba paseando en un mototaxi, acompañada de dos varones y dos mujeres, por la calle San Isidro. Una unidad de serenazgo los intervino y el expolicía les solicitó sus documentos personales. Debido a que la agraviada ni su amiga tenían su documentación fueron trasladadas a la comisaría casmeña.

Al interior de la sede policial, tras identificar a la acompañante, Hugo Guevara le dijo a la menor que no podía irse hasta que lleguen sus padres por ella. Aprovechando su condición de autoridad, el mal efectivo policial le hizo tocamientos indebidos en una oficina del lugar. La agresión volvió a repetirse cuando el sentenciado llevó a su vivienda a la víctima.

Por estos hechos, Hugo Guevara fue sentenciado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial a 16 años de prisión efectiva.

No conforme con el fallo de primera instancia, Guevara Quiñones interpuso un recurso de apelación, buscando su absolución o la nulidad del juicio. Por unanimidad, los jueces que integran la Primera Sala de Apelaciones confirmaron la condena impuesta.

La defensa legal del expolicía interpuso un recurso de casación.

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