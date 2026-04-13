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Judicialidad

Juramenta Jueza Supernumeraria en Tercer Juzgado de Familia de la Corte del Santa

La abogada Rosa Pilar Mendoza Galarreta asume como jueza supernumeraria del Tercer Juzgado de Familia, tras su juramentación a cargo del Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez.

El acto se realizó esta mañana en la Corte Superior de Justicia del Santa, destacando la trayectoria sin sanciones disciplinarias. Fuente: Difusión.
El acto se realizó esta mañana en la Corte Superior de Justicia del Santa, destacando la trayectoria sin sanciones disciplinarias. Fuente: Difusión.

La abogada Rosa Pilar Mendoza Galarreta fue juramentada como jueza supernumeraria del Tercer Juzgado de Familia. El acto de juramentación se desarrolló esta mañana y estuvo a cargo del Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Mendoza Galarreta está inscrita en la lista vigente de jueces supernumerarios. La servidora judicial santeña no cuenta con medidas disciplinarias en su contra y durante su experiencia como magistrada atendió de manera óptima su despacho judicial.

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