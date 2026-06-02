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Corte de Piura obtiene segundo lugar en reconocimiento regional por gestión archivística

La Corte Superior de Justicia de Piura recibió el segundo lugar en el reconocimiento al Mejor Trabajo Realizado en Archivos Públicos del Archivo Regional Piura, en su 50 aniversario.

Este galardón resalta la labor en organización, conservación y gestión documental de esta institución. Fuente: difusión.
Este galardón resalta la labor en organización, conservación y gestión documental de esta institución. Fuente: difusión.
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En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Archivo Regional Piura, la Corte Superior de Justicia de Piura fue distinguida con el segundo lugar en el reconocimiento al Mejor Trabajo Realizado en los Archivos Públicos de la Región Piura, correspondiente al período 2025 - mayo de 2026.

El reconocimiento destaca las acciones desarrolladas por la institución en materia de organización, conservación y gestión documental, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios archivísticos y a la adecuada preservación del patrimonio documental bajo su custodia.

La distinción fue otorgada mediante Resolución Directoral N.° 09-2026/GOB.REG.PIURA-ARCHIVO REGIONAL, en mérito al trabajo realizado en la gestión de sus archivos y la aplicación de buenas prácticas archivísticas.

El reconocimiento forma parte de una evaluación realizada entre diversas entidades públicas de la región, en la que Petroperú ocupó el primer lugar y la Municipalidad Provincial de Piura, el tercero.

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