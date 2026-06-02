Designan jueces en la Corte Superior de Justicia de Piura

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La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura designó a la jueza provisional para el Juzgado de Familia Transitorio de Piura y al juez supernumerario para el Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Huarmaca.

La magistrada Zugueith Farías Coronado, designada mediante Resolución Administrativa N° 739-2026-P-CSJPI/PJ, juramentó ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.

Por su parte, Raul Ordinola Sernaqué, designado mediante Resolución Administrativa N° 741-2026-P-CSJPI/PJ, juramentó ante la jueza del Juzgado Mixto de Huarmaca.