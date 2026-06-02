Designan jueces en la Corte Superior de Justicia de Piura
La Corte Superior de Justicia de Piura designó a la jueza provisional Zugueith Farías Coronado para el Juzgado de Familia Transitorio de Piura.
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura designó a la jueza provisional para el Juzgado de Familia Transitorio de Piura y al juez supernumerario para el Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Huarmaca.
La magistrada Zugueith Farías Coronado, designada mediante Resolución Administrativa N° 739-2026-P-CSJPI/PJ, juramentó ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.
Por su parte, Raul Ordinola Sernaqué, designado mediante Resolución Administrativa N° 741-2026-P-CSJPI/PJ, juramentó ante la jueza del Juzgado Mixto de Huarmaca.