HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Ernesto Zunini en vivo y renuncias sacuden a Libertad Popular | Fuerte y Claro

Judicialidad

Designan jueces en la Corte Superior de Justicia de Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura designó a la jueza provisional Zugueith Farías Coronado para el Juzgado de Familia Transitorio de Piura.

Ambos magistrados juramentaron en sus respectivos cargos oficialmente. Fuente: difusión.
Ambos magistrados juramentaron en sus respectivos cargos oficialmente. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura designó a la jueza provisional para el Juzgado de Familia Transitorio de Piura y al juez supernumerario para el Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Huarmaca.

La magistrada Zugueith Farías Coronado, designada mediante Resolución Administrativa N° 739-2026-P-CSJPI/PJ, juramentó ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.

Por su parte, Raul Ordinola Sernaqué, designado mediante Resolución Administrativa N° 741-2026-P-CSJPI/PJ, juramentó ante la jueza del Juzgado Mixto de Huarmaca.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cerca de 400 escolares se capacitan en implementación de Justicia de Paz Escolar en dos instituciones educativas de la provincia de Talara

Cerca de 400 escolares se capacitan en implementación de Justicia de Paz Escolar en dos instituciones educativas de la provincia de Talara

LEER MÁS
Corte de Sullana realizó ceremonia de reconocimiento a servidora Manuela Esperanza Vegas Gomez

Corte de Sullana realizó ceremonia de reconocimiento a servidora Manuela Esperanza Vegas Gomez

LEER MÁS
Juzgado Itinerante de Sullana recibe once demandas de alimentos y rectificación de partidas en sector rural de Cieneguillo Centro

Juzgado Itinerante de Sullana recibe once demandas de alimentos y rectificación de partidas en sector rural de Cieneguillo Centro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Piura obtiene segundo lugar en reconocimiento regional por gestión archivística

Corte de Piura obtiene segundo lugar en reconocimiento regional por gestión archivística

LEER MÁS
Cerca de 400 escolares se capacitan en implementación de Justicia de Paz Escolar en dos instituciones educativas de la provincia de Talara

Cerca de 400 escolares se capacitan en implementación de Justicia de Paz Escolar en dos instituciones educativas de la provincia de Talara

LEER MÁS
Corte de Sullana realizó ceremonia de reconocimiento a servidora Manuela Esperanza Vegas Gomez

Corte de Sullana realizó ceremonia de reconocimiento a servidora Manuela Esperanza Vegas Gomez

LEER MÁS
Juzgado Itinerante de Sullana recibe once demandas de alimentos y rectificación de partidas en sector rural de Cieneguillo Centro

Juzgado Itinerante de Sullana recibe once demandas de alimentos y rectificación de partidas en sector rural de Cieneguillo Centro

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025