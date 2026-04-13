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Judicialidad

Capacitan a autoridades escolares de Santa para hacer frente a la violencia en las aulas

Un total de seis jueces de paz escolar y cinco secretarios recibieron capacitación en resolución de conflictos en Santa, liderada por la Dra. Karla Vicky Ávalos Ruiz.

La capacitación, parte de la comisión Acceso a la Justicia, aborda las funciones de la justicia de paz escolar. Fuente: Difusión.
La capacitación, parte de la comisión Acceso a la Justicia, aborda las funciones de la justicia de paz escolar. Fuente: Difusión.

Un total de seis jueces de paz escolar y cinco secretarios, junto a los docentes coordinadores de las principales instituciones educativas del distrito de Santa, fueron capacitados esta mañana por la Dra. Karla Vicky Ávalos Ruiz, jueza del Juzgado de Paz Letrado de Santa, con el fin de fortalecer sus capacidades en la resolución de conflictos.

La capacitación es parte del trabajo de la comisión distrital Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Durante su intervención, la magistrada expuso sobre las “Funciones de la justicia paz escolar frente a la violencia en los colegios”. En la sesión, detalló las cualidades que deben reunir el juez de paz escolar y el secretario de paz escolar, sus deberes y prohibiciones, así como el procedimiento de conciliación escolar, el registro de los acuerdos y los casos que pueden conocer como autoridades.

Participaron los representantes de paz escolar, así como los docentes tutores de las instituciones educativas: Santísima Cruz de Mayo 88330, El Castillo n.° 88333, I. E 88044, I. E. 88025, San Bartolo Javier Heraud.

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